Арсенал против Ливерпуля. Названы стартовые составы на суперматч АПЛ

8 января в 22:00 пройдет центральный матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал и Ливерпуль встретятся на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники команд Микель Артета и Арне Слот назвали стартовые составы на игру.

Арсенал лидирует в чемпионате Англии (48 очков), а Ливерпуль идет на 4-м месте (34 пункта).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (34), Брентфорд (33), Ньюкасл, Ман Юнайтед (по 32), Челси, Фулхэм (по 31), Сандерленд (30).

Арсенал против Ливерпуля. Стартовые составы на суперматч АПЛ

Арсенал: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Субименди, Райс, Эдегор, Сака, Троссард, Дьекереш.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослаи, Макаллистер, Брэдли, Гакпо, Фримпонг, Гравенберх.

Инфографика