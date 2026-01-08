Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Реал. Полуфинал Суперкубка. Лунин – резерв. Смотреть онлайн LIVE
Суперкубок Испании
Атлетико Мадрид
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Атлетико – Реал. Полуфинал Суперкубка. Лунин – резерв. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 января в 21:00 видеотрансляцию 1/2 финала Суперкубка Испании

Коллаж Sport.ua

8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют на нейтральной арене King Abdullah Sports City в саудовском городе Джидда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он заявлен в резерве.

В турнире четырех команд играют чемпион и победитель Кубка Испании (Барселона), вице-чемпион и финалист Кубка (Реал Мадрид), а также команды занявшие 3-е и 4-е место в Ла Лиге (Атлетико М и Атлетик Б).

В другом полуфинале 7 января Барселона разгромила Атлетик Бильбао (5:0).

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 11 января, также в городе Джидда.

Суперкубок Испании. Сетка турнира четырех

Атлетико – Реал Мадрид. Полуфинал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Атлетико – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
По теме:
Игроку Реала поступило предложение из Турции. Он принял решение
Атлетико – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Коке стал рекордсменом по количеству сыгранных мадридских дерби
Суперкубок Испании по футболу смотреть онлайн Атлетико - Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
