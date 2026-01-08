8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют на нейтральной арене King Abdullah Sports City в саудовском городе Джидда.

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он заявлен в резерве.

В турнире четырех команд играют чемпион и победитель Кубка Испании (Барселона), вице-чемпион и финалист Кубка (Реал Мадрид), а также команды занявшие 3-е и 4-е место в Ла Лиге (Атлетико М и Атлетик Б).

В другом полуфинале 7 января Барселона разгромила Атлетик Бильбао (5:0).

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 11 января, также в городе Джидда.

Суперкубок Испании. Сетка турнира четырех

