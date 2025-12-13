Барселона – в невероятной форме. Команда Флика снова победила в Ла Лиге
Каталонцы на Камп Ноу одолели «Осасуну»
В субботу, 13 декабря, прошел матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Барселона» и «Осасуна».
Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Каталонцы победили со счетом 2:0.
Открыл счет во встрече Рафинья Диас, который забил на 70-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял тот же Рафинья, оформив дубль на 86-й.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Барселона» после поражения от «Реала» выиграла свой седьмой подряд матч в Ла Лиге. Каталонцы возглавляют Примеру с 43 очками, опережая «Реал» уже на семь очков.
Ла Лига. 16-й тур, 13 декабря.
Барселона – Осасуна – 2:0
Гол: Рафинья, 70, 86.
Барселона: Гарсия, Бальде, Кунде, Мартин, Кубарси (Фермин 75), Гарсия, Педри, Решфорд (де Йонг 74), Ямаль, Рафинья, Торрес.
Осасуна: Эррера, Бретонес, Аргибиде (Розье 69), Эррандо, Катена, Бойомо, Орос (Гарсия 64), Муньос (Беккер 65), Торро (Муньос 46), Монкайола, Будимир (Гарсия 64).
WIN FOR BARÇA 🔥 pic.twitter.com/xVMIaGng3S— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 13, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Мадриде не все выступают за назначение Зизу
Мичел признал, что Ливакович захотел покинуть клуб