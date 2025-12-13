Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – в невероятной форме. Команда Флика снова победила в Ла Лиге
13 декабря 2025, 21:32
Барселона – в невероятной форме. Команда Флика снова победила в Ла Лиге

Каталонцы на Камп Ноу одолели «Осасуну»

ФК Барселона

В субботу, 13 декабря, прошел матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Барселона» и «Осасуна».

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Каталонцы победили со счетом 2:0.

Открыл счет во встрече Рафинья Диас, который забил на 70-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял тот же Рафинья, оформив дубль на 86-й.

«Барселона» после поражения от «Реала» выиграла свой седьмой подряд матч в Ла Лиге. Каталонцы возглавляют Примеру с 43 очками, опережая «Реал» уже на семь очков.

Ла Лига. 16-й тур, 13 декабря.

Барселона – Осасуна – 2:0
Гол: Рафинья, 70, 86.

Барселона: Гарсия, Бальде, Кунде, Мартин, Кубарси (Фермин 75), Гарсия, Педри, Решфорд (де Йонг 74), Ямаль, Рафинья, Торрес.

Осасуна: Эррера, Бретонес, Аргибиде (Розье 69), Эррандо, Катена, Бойомо, Орос (Гарсия 64), Муньос (Беккер 65), Торро (Муньос 46), Монкайола, Будимир (Гарсия 64).

