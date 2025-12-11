Испания11 декабря 2025, 17:44 | Обновлено 11 декабря 2025, 17:45
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 декабря в 19:30 поединок 16-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – ОсасунаСмотреть трансляцию
