Чемпионат Испании
Барселона
13.12.2025 19:30 - : -
Осасуна
Испания
11 декабря 2025, 17:44 | Обновлено 11 декабря 2025, 17:45
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 декабря в 19:30 поединок 16-го тура испанской Ла Лиги

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Осасуна

В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Осасуна
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Барселона Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Барселона - Осасуна
