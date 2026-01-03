Португалия03 января 2026, 23:12 | Обновлено 03 января 2026, 23:13
Бенфика – Эшторил – 3:1. Хет-трик Павлидиса, Судаков и Трубин. Видео голов
3 января прошел матч 17-го тура чемпионата Португалии
3 января в 20:00 стартовал поединок 17-го тура чемпионата Португалии между клубами «Бенфика» и «Эшторил».
Местом проведения матча стал стадион «Да Луж» в Лиссабоне.
В стартовом составе «орлов» вышли украинцы: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Чемпионат Португалии. 17-й тур, 3 января
«Бенфика» – «Эшторил» – 1:0 (обновляется)
Голы: Павлідіс, 37 (пен.)
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Карвалью (Эшторил), асcист Рафик Гитан.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Леандро Баррейро Мартинс.
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
