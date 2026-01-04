«Он сыграл безрассудно и безответственно». Моуриньо наехал на Судакова

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал украинского полузащитника своей команды Георгия Судакова за его действия в моменте с пропущенным голом в матче 17-го тура чемпионата Португалии с «Эшторилом» (3:1).

«Чего мы не должны делать, так это пропускать гол, как мы это сделали. После счета 2:0 нельзя пропускать гол в добавленное к первому тайму время. Нельзя так подходить к индивидуальному противостоянию с самым креативным игроком соперника, который обладает великолепным дриблингом, с такой хрупкостью, безрассудством и отсутствием ответственности, потому что одно дело – уходить на перерыв со счетом 2:0, а другое – 2:1.

В перерыве моей задачей было быстро проанализировать видеозаписи с тактической стороны и, по сути, не позволить команде впасть в отчаяние из-за пропущенного гола, потому что я чувствовал, как разочарование закрадывается в раздевалку. В конце концов, мы выигрывали, а не сыграли вничью или проиграли», – цитирует Моуриньо MaisFutebol.