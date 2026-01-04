Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он сыграл безрассудно и безответственно». Моуриньо наехал на Судакова
Португалия
04 января 2026, 04:56 |
«Он сыграл безрассудно и безответственно». Моуриньо наехал на Судакова

Тренер Бенфики остался недоволен действиями украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал украинского полузащитника своей команды Георгия Судакова за его действия в моменте с пропущенным голом в матче 17-го тура чемпионата Португалии с «Эшторилом» (3:1).

«Чего мы не должны делать, так это пропускать гол, как мы это сделали. После счета 2:0 нельзя пропускать гол в добавленное к первому тайму время. Нельзя так подходить к индивидуальному противостоянию с самым креативным игроком соперника, который обладает великолепным дриблингом, с такой хрупкостью, безрассудством и отсутствием ответственности, потому что одно дело – уходить на перерыв со счетом 2:0, а другое – 2:1.

В перерыве моей задачей было быстро проанализировать видеозаписи с тактической стороны и, по сути, не позволить команде впасть в отчаяние из-за пропущенного гола, потому что я чувствовал, как разочарование закрадывается в раздевалку. В конце концов, мы выигрывали, а не сыграли вничью или проиграли», – цитирует Моуриньо MaisFutebol.

По теме:
Бенфика – Эшторил – 3:1. Хет-трик Павлидиса, Судаков и Трубин. Видео голов
У кого 9.4? Известны оценки Трубина и Судакова за победу в чемпионате
Хет-трик Павлидиса. Бенфика с Трубиным и Судаковым победила в Португалии
Жозе Моуриньо Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу Эшторил
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
