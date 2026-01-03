Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Эшторил. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
03.01.2026 20:00 - : -
Эшторил
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
Бенфика – Эшторил. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 3 января в 20:00 по Киеву

Бенфика – Эшторил. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января на «Эштадиу да Луш» пройдет матч 17-го тура Примейры Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Эшторилом». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Бенфика»

Команда, как и в прошлом сезоне, сменила наставника уже после начала нового цикла, осенью. Причем до этого она успела выиграть Суперкубок и удачно стартовать в других турнирах, в том числе выбив в квалификации Лиги чемпионов «Ниццу» с «Фенербахче». Но стоило безвольно проиграть в первом туре основного раунда там «Карабаху» 2-3, как в Лиссабоне назначили главным тренером Моуриньо. Который был уволен чуть раньше в Стамбуле из-за поражения землякам!

Нельзя сказать, что и на новом месте Жозе справляется, несмотря на усиление в дэдлайн, в том числе в лице Судакова. В Лиге чемпионов португальцы только в последних двух турах выигрывали, до этого проиграв все матчи. Да и на внутренней арене сказывались хронические проблемы в обороне, после которых даже Трубин часто не может выручить. Вот и с «Брагой» в прошлом туре закончили 2-2, и теперь отставание от лидера, «Порту», достигло в Примейре десяти очков, 36 против 46!

«Эшторил»

Клуб в прошлом десятилетии пару раз стартовал в еврокубках. Но в целом он всегда оставался в тени своих столичных соседей-грандов, в том числе и «Бенфики». Вернувшись в 2021-м году из второго дивизиона, футболисты ни разу не поднимались выше девятого места – но весной наконец-то заняли восьмое, и это тут по праву рассматривалось как немалый успех.

В целом, в новом сезоне команда не особенно успешно пыталась удержаться на том уровне крепкого середняка, да и в кубке уже в ноябре уступили «Фамаликану». Но в крайних двух турах удалось последовательно победить «Брагу» и «Алверку» – последнюю и вовсе 4-1. Это позволило закрепиться на девятой позиции.

Статистика личных встреч

В девяти последних очных поединках «Бенфика» выиграла восемь раз, и только раз, в Кубке Лиги в позапрошлом году, «Эшторил» все же прошел своего соседа.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы гранда. Но у него будет не самый простой соперник – стоит брать «тотал больше 3,0 голов» (коэффициент – 1,8).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
3 января 2026 -
20:00
Эшторил
Тотал больше 3,0 1,8
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Эшторил прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков
Ярослав Перканюк
Ярослав Перканюк Sport.ua
