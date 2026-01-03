Хет-трик Павлидиса. Бенфика с Трубиным и Судаковым победила в Португалии
«Эшторил» не удержал ничейный счет
3 января в рамках 17-го тура чемпионата Португалии состоялся матч «Бенфики» и «Эшторила».
Поединок на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
Исход встречи решил греческий форвард Эвангелос Павлидис, оформивший хет-трик.
Украинский полузащитник Георгий Судаков вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, а Анатолий Трубин провел на поле весь матч.
Чемпионат Португалии. 17-й тур, 3 января
«Бенфика» – «Эшторил» – 3:1
Голы: Павлидис, 34 (пен.), 45+1, 80 – Карвалью, 45+3
