Хет-трик Павлидиса. Бенфика с Трубиным и Судаковым победила в Португалии

3 января в рамках 17-го тура чемпионата Португалии состоялся матч «Бенфики» и «Эшторила».

Поединок на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Исход встречи решил греческий форвард Эвангелос Павлидис, оформивший хет-трик.

Украинский полузащитник Георгий Судаков вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, а Анатолий Трубин провел на поле весь матч.

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 3 января

«Бенфика» – «Эшторил» – 3:1

Голы: Павлидис, 34 (пен.), 45+1, 80 – Карвалью, 45+3

Фотогалерея матча: