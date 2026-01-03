Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хет-трик Павлидиса. Бенфика с Трубиным и Судаковым победила в Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
03.01.2026 20:00 – FT 3 : 1
Эшторил
Португалия
03 января 2026, 21:58 | Обновлено 03 января 2026, 22:07
306
1

Хет-трик Павлидиса. Бенфика с Трубиным и Судаковым победила в Португалии

«Эшторил» не удержал ничейный счет

03 января 2026, 21:58 | Обновлено 03 января 2026, 22:07
306
1 Comments
Хет-трик Павлидиса. Бенфика с Трубиным и Судаковым победила в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

3 января в рамках 17-го тура чемпионата Португалии состоялся матч «Бенфики» и «Эшторила».

Поединок на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Исход встречи решил греческий форвард Эвангелос Павлидис, оформивший хет-трик.

Украинский полузащитник Георгий Судаков вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, а Анатолий Трубин провел на поле весь матч.

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 3 января

«Бенфика» – «Эшторил» – 3:1

Голы: Павлидис, 34 (пен.), 45+1, 80 – Карвалью, 45+3

Фотогалерея матча:


Сенегал – Судан – 3:1. Дубль Папе Гуйе. Видео голов и обзор матча
Бенфика – Эшторил. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Дубль от Папе Гуйе. Сенегал переиграл Судан и вышел в четвертьфинал КАН
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Эшторил видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Вангелис Павлидис хет-трик
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Бенфіці - вітання з перемогою!
❤️🦅🎉🥳
Шкода лиш Толю в гру суботню:
Не підкорив кліншитів сотню...
Та битва з Брагою попереду:
Доб'є ту сотню Толя в сЕреду!💯😊
