У кого 9.4? Известны оценки Трубина и Судакова за победу в чемпионате
Оба украинских футболиста вышли на поле в стартовом составе «Бенфики»
Стали известны оценки Анатолия Трубина и Георгия Судакова за поединок чемпионата Португалии с «Эшторилом».
Португальский гранд добыл победу со счетом 3:1.
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «Бенфики», пропустил один гол, совершил три сейва. Игру вратаря статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили в 6.8 и 6.6 баллов соответственно.
Украинский полузащитник Георгий Судаков также вышел в стартовом составе, результативными действиями не отличился. Игру вратаря статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили в 6.8 и 6.6 баллов соответственно.
Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий Вангелис Павлидис. На его счету хет-трик и оценки 9.4 и 9.0.
