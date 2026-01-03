Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 9.4? Известны оценки Трубина и Судакова за победу в чемпионате
Португалия
03 января 2026, 22:55 |
877
1

У кого 9.4? Известны оценки Трубина и Судакова за победу в чемпионате

Оба украинских футболиста вышли на поле в стартовом составе «Бенфики»

03 января 2026, 22:55 |
877
1 Comments
У кого 9.4? Известны оценки Трубина и Судакова за победу в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Стали известны оценки Анатолия Трубина и Георгия Судакова за поединок чемпионата Португалии с «Эшторилом».

Португальский гранд добыл победу со счетом 3:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «Бенфики», пропустил один гол, совершил три сейва. Игру вратаря статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили в 6.8 и 6.6 баллов соответственно.

Украинский полузащитник Георгий Судаков также вышел в стартовом составе, результативными действиями не отличился. Игру вратаря статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили в 6.8 и 6.6 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий Вангелис Павлидис. На его счету хет-трик и оценки 9.4 и 9.0.

По теме:
Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1. Зинченко – в запасе. Видео голов
Брайтон – Бернли – 2:0. Чайки прервали негативную серию. Видео голов, обзор
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0. Первая победа в сезоне. Видео голов, обзор
Бенфика чемпионат Португалии по футболу хет-трик Эшторил видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Вангелис Павлидис оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
Футбол | 03 января 2026, 21:24 0
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари

В Турции подопечные Виктора Скрипника проведут семь спаррингов

Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03 января 2026, 07:22 0
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту

Тренер – о любви к хоккею и мечте увидеть матч НХЛ вживую

Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Футбол | 03.01.2026, 18:49
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03.01.2026, 08:21
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Шевченко
Кароче, два дна. Хуже них только правый вингер и правый цпшник.🤣
Ответить
0
Популярные новости
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 11
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем