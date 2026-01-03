Астон Вилла переписала ряд рекордов в матче против Ноттингем Форест
Команда Унаи Эмери продолжает свои блестящие выступления в сезоне 2025/26
Астон Вилла победила в 11 домашних матчах подряд во всех турнирах впервые в эпоху АПЛ.
Свою 11-ю победу команда Уная Эмери одержала в матче 20-го тура над Ноттингем Форрест (3:1).
После этого матча Астон Вилла укрепила свое преимущество над другими командами АПЛ по количеству забитых мячей из-за пределов штрафной в сезоне 2025/26 (12):
- 12 – Астон Вилла
- 9 – Борнмут
- 6 – Манчестер Юнайтед
- 6 – Манчестер Сити
Только в сезонах 1993/94(13) и 2007/08(16) бирмингемцы имели большее количество подобных голов.
Также другим достижением Астон Виллы стало то, что по проценту домашних побед в чемпионате среди команд топ-5 лиг, начиная с начала 2025 года, бирмингемцы занимают первое место:
- 82.1% – Астон Вилла
- 81.5% – Манчестер Сити
- 80.8% – Атлетико
- 80.0% – Бавария
- 79.3% – Барселона
Интересным фактом также является то, что Джон МакГинн оформил свой второй дубль в 311 матчах. Первый произошел в марте 2019 года в матче Чемпионшипа против как раз Ноттингем Форест.
John McGinn has only scored two goals in a game twice across 311 club matches:— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 3, 2026
⚽⚽ vs Nottingham Forest (March 2019)
⚽⚽ vs Nottingham Forest (January 2026) pic.twitter.com/9u2Swt8SrM
Aston Villa have won 11 consecutive home games across all competitions for the first time in the Premier League era.— Squawka (@Squawka) January 3, 2026
Villa Park is a fortress. 🏟️ pic.twitter.com/KXMNDiQuve
Villa Park is a tough place to go right now 😰 pic.twitter.com/jfr1BkmXpS— Match of the Day (@BBCMOTD) January 3, 2026
Most goals scored from outside the box in the Premier League this season:— Squawka (@Squawka) January 3, 2026
◉ 12 - Aston Villa
◎ 9 - Bournemouth
◎ 6 - Manchester United
◎ 6 - Manchester City
Only in 1993/94 (13) and 2007/08 (16) have the Villains scored more in a single campaign. ☄️ pic.twitter.com/PhgkQBblR5
