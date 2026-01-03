Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 января 2026, 22:39 | Обновлено 03 января 2026, 22:43
Астон Вилла переписала ряд рекордов в матче против Ноттингем Форест

Команда Унаи Эмери продолжает свои блестящие выступления в сезоне 2025/26

Астон Вилла переписала ряд рекордов в матче против Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла победила в 11 домашних матчах подряд во всех турнирах впервые в эпоху АПЛ.

Свою 11-ю победу команда Уная Эмери одержала в матче 20-го тура над Ноттингем Форрест (3:1).

После этого матча Астон Вилла укрепила свое преимущество над другими командами АПЛ по количеству забитых мячей из-за пределов штрафной в сезоне 2025/26 (12):

  • 12 – Астон Вилла
  • 9 – Борнмут
  • 6 – Манчестер Юнайтед
  • 6 – Манчестер Сити

Только в сезонах 1993/94(13) и 2007/08(16) бирмингемцы имели большее количество подобных голов.

Также другим достижением Астон Виллы стало то, что по проценту домашних побед в чемпионате среди команд топ-5 лиг, начиная с начала 2025 года, бирмингемцы занимают первое место:

  • 82.1% – Астон Вилла
  • 81.5% – Манчестер Сити
  • 80.8% – Атлетико
  • 80.0% – Бавария
  • 79.3% – Барселона

Интересным фактом также является то, что Джон МакГинн оформил свой второй дубль в 311 матчах. Первый произошел в марте 2019 года в матче Чемпионшипа против как раз Ноттингем Форест.

Сергей Турчак
