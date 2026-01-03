Астон Вилла переписала ряд рекордов в матче против Ноттингем Форест

Астон Вилла победила в 11 домашних матчах подряд во всех турнирах впервые в эпоху АПЛ.

Свою 11-ю победу команда Уная Эмери одержала в матче 20-го тура над Ноттингем Форрест (3:1).

После этого матча Астон Вилла укрепила свое преимущество над другими командами АПЛ по количеству забитых мячей из-за пределов штрафной в сезоне 2025/26 (12):

Только в сезонах 1993/94(13) и 2007/08(16) бирмингемцы имели большее количество подобных голов.

Также другим достижением Астон Виллы стало то, что по проценту домашних побед в чемпионате среди команд топ-5 лиг, начиная с начала 2025 года, бирмингемцы занимают первое место:

Интересным фактом также является то, что Джон МакГинн оформил свой второй дубль в 311 матчах. Первый произошел в марте 2019 года в матче Чемпионшипа против как раз Ноттингем Форест.

Most goals scored from outside the box in the Premier League this season:



◉ 12 - Aston Villa

◎ 9 - Bournemouth

◎ 6 - Manchester United

◎ 6 - Manchester City



Only in 1993/94 (13) and 2007/08 (16) have the Villains scored more in a single campaign. ☄️ pic.twitter.com/PhgkQBblR5