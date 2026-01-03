Астон Вилла и другие. Чья домашняя победная серия окажется самой длинной?
Бирмингемцы победили в 8 матчах подряд в АПЛ на «Вилла Парк»
Астон Вилла продолжила свою домашнюю победную серию в АПЛ до 8 матчей.
Очередной жертвой бирмингемцев стал Ноттингем Форест в матче 20-го тура (3:1).
Таким образом Астон Вилла повторила текущую домашнюю серию Манчестер Сити (8) и обошла Арсенал (7).
Самые длинные текущие домашние победные серии команд в АПЛ
- 8 – Астон Вилла
- 8 – Манчестер Сити
- 7 – Арсенал
Упомянем, кого победили в своих сериях Астон Вилла, Манчестер Сити и Арсенал.
Астон Вилла (8): Фулхэм (3:1), Бернли (2:1), Манчестер Сити (1:0), Борнмут (4:0), Вулверхэмптон (1:0), Арсенал (2:1), Манчестер Юнайтед (2:1), Ноттингем Форест (3:1).
Манчестер Сити (8): Манчестер Юнайтед (3:0), Бернли (5:1), Эвертон (2:0), Борнмут (3:1), Ливерпуль (3:0), Лидс Юнайтед (3:2), Сандерленд (3:0), Вест Хэм Юнайтед (3:0).
Арсенал (7): Вест Хэм Юнайтед (2:0), Кристал Пэлас (1:0), Тоттенхэм Хотспур (4:1), Брентфорд (2:0), Вулверхэмптон (2:1), Брайтон (2:1), Астон Вилла (4:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе
Чемпионат мира в США