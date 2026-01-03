Астон Вилла и другие. Чья домашняя победная серия окажется самой длинной?

Астон Вилла продолжила свою домашнюю победную серию в АПЛ до 8 матчей.

Очередной жертвой бирмингемцев стал Ноттингем Форест в матче 20-го тура (3:1).

Таким образом Астон Вилла повторила текущую домашнюю серию Манчестер Сити (8) и обошла Арсенал (7).

Самые длинные текущие домашние победные серии команд в АПЛ

8 – Астон Вилла

8 – Манчестер Сити

7 – Арсенал

Упомянем, кого победили в своих сериях Астон Вилла, Манчестер Сити и Арсенал.

Астон Вилла (8): Фулхэм (3:1), Бернли (2:1), Манчестер Сити (1:0), Борнмут (4:0), Вулверхэмптон (1:0), Арсенал (2:1), Манчестер Юнайтед (2:1), Ноттингем Форест (3:1).

Манчестер Сити (8): Манчестер Юнайтед (3:0), Бернли (5:1), Эвертон (2:0), Борнмут (3:1), Ливерпуль (3:0), Лидс Юнайтед (3:2), Сандерленд (3:0), Вест Хэм Юнайтед (3:0).

Арсенал (7): Вест Хэм Юнайтед (2:0), Кристал Пэлас (1:0), Тоттенхэм Хотспур (4:1), Брентфорд (2:0), Вулверхэмптон (2:1), Брайтон (2:1), Астон Вилла (4:1).