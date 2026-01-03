Англия03 января 2026, 23:18 |
Первый дубль в 296 матчах АПЛ. Райс догнал Троссара и Сака
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров Арсенала в сезоне 2025/26
Деклан Райс впервые в своей карьере забил два гола в одном матче АПЛ.
Произошло это в выездном матче 20 тура, в котором Арсенал на выезде победил Борнмут со счетом 3:2.
Для Райса этот дубль стал первым в 296 матчах Премьер-лиги.
Благодаря этим голам англичанин лидирует в клубе вместе с Леандро Троссаром и Букайо Сака по количеству голевых действий в сезоне АПЛ 2025/26 (по 9).
Лучшие бомбардиры Арсенала по системе гол+пас в АПЛ в сезоне 2025/26
- 9 (5+4) – Леандро Троссар (Бельгия)
- 9 (4+5) – Деклан Райс (Англия)
- 9 (4+5) – Букайо Сако (Англия)
- 6 (4+2) – Эберечи Эзе (Англия)
- 6 (3+3) – Микель Мерино (Испания)
- 6 (2+4) – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
- 5 (5+0) – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 5 (3+2) – Габриэл (Бразилия)
- 4 (3+1) – Мартин Субименди (Испания)
- 4 (1+3) – Мартин Эдегор (Дания)
