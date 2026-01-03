Первый дубль в 296 матчах АПЛ. Райс догнал Троссара и Сака

Деклан Райс впервые в своей карьере забил два гола в одном матче АПЛ.

Произошло это в выездном матче 20 тура, в котором Арсенал на выезде победил Борнмут со счетом 3:2.

Для Райса этот дубль стал первым в 296 матчах Премьер-лиги.

Благодаря этим голам англичанин лидирует в клубе вместе с Леандро Троссаром и Букайо Сака по количеству голевых действий в сезоне АПЛ 2025/26 (по 9).

Лучшие бомбардиры Арсенала по системе гол+пас в АПЛ в сезоне 2025/26