Назван первый соперник Сачко в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге
На старте отбора Виталий сыграет против представителя США Патрика Кипсона
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 169) получил первого соперника на квалификации хардового турнира АТР 250 в Гонконге.
В первом раунде отбора украинец сыграет против представителя США Патрик Кипсон (АТР 118) [6]. Встреча состоится 4 января в 07:30 по Киеву.
Ранее Виталий никогда не играл против Кипсона. Если Сачко сумеет выйти в финал квалов, то поборется либо с Кристианом Гариным (Чили, ATP 79) [1], либо с Майклом Ммо (США, ATP 287).
И для Сачко, и для Кипсона это будет первый поединок в 2026 году. Патрик находится на винстрике из пяти матчей – в начале ноября он выиграл трофей челленджера в Хельсинки.
