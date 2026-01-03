Назван первый соперник Сачко в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 169) получил первого соперника на квалификации хардового турнира АТР 250 в Гонконге.

В первом раунде отбора украинец сыграет против представителя США Патрик Кипсон (АТР 118) [6]. Встреча состоится 4 января в 07:30 по Киеву.

Ранее Виталий никогда не играл против Кипсона. Если Сачко сумеет выйти в финал квалов, то поборется либо с Кристианом Гариным (Чили, ATP 79) [1], либо с Майклом Ммо (США, ATP 287).

И для Сачко, и для Кипсона это будет первый поединок в 2026 году. Патрик находится на винстрике из пяти матчей – в начале ноября он выиграл трофей челленджера в Хельсинки.