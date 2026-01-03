ПСЖ поделился в Instagram видео с тренировочного занятия команды, которое быстро привлекло внимание болельщиков.

В двустороннем матче центральный защитник Илья Забарный неожиданно для всех подключился к атаке и нанес точный удар в верхний угол ворот. Точный выстрел украинца стал решающим эпизодом игры и помог его команде одержать победу.

После забитого мяча Забарного поздравили ведущие звезды парижан – Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Витинья и Тео Эрнандес.

В нынешнем сезоне 23-летний украинец уже провел 19 поединков в составе ПСЖ и имеет в активе один гол.

ВИДЕО. Забарный забил шикарный гол и попал в объятия звезд ПСЖ