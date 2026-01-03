Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»

Украинская теннисистка Марта Костюк хотела бы через год быть в топ-10 рейтинга WTA, а также выиграть один из турниров Большого шлема.

«Планов много, но, как говорится, хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о них. Я никогда не пытаюсь сконцентрироваться на рейтингах, потому что для меня рейтинг – скорее результат той работы, которую мы уже проделали. Делать из него самоцель я считаю неконструктивно. Для меня важнее развивать свою игру: усиливать сильные стороны, подтягивать слабые и двигаться вперед. Ключевое – здоровье, ведь без него в этом спорте очень сложно».

«Конечно, хотелось бы завершить сезон в топ-10 – это планка, которую я еще не достигала. И, безусловно, выиграть турнир Большого шлема – это самая большая цель. Но я не фокусируюсь на этих цифрах и титулах», – сказала Костюк.

Марта начинает 2026 год на 26-й позиции рейтинга.