Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»
WTA
03 января 2026, 17:46 | Обновлено 03 января 2026, 18:00
237
0

Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»

У Марты большие планы на 2026 год

03 января 2026, 17:46 | Обновлено 03 января 2026, 18:00
237
0
Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк хотела бы через год быть в топ-10 рейтинга WTA, а также выиграть один из турниров Большого шлема.

«Планов много, но, как говорится, хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о них. Я никогда не пытаюсь сконцентрироваться на рейтингах, потому что для меня рейтинг – скорее результат той работы, которую мы уже проделали. Делать из него самоцель я считаю неконструктивно. Для меня важнее развивать свою игру: усиливать сильные стороны, подтягивать слабые и двигаться вперед. Ключевое – здоровье, ведь без него в этом спорте очень сложно».

«Конечно, хотелось бы завершить сезон в топ-10 – это планка, которую я еще не достигала. И, безусловно, выиграть турнир Большого шлема – это самая большая цель. Но я не фокусируюсь на этих цифрах и титулах», – сказала Костюк.

Марта начинает 2026 год на 26-й позиции рейтинга.

По теме:
Жеребьевка WTA 500 в Брисбене. Соперница Ястремской, с кем сыграет Костюк?
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
Рейтинг WTA. На каком месте завершили 2025 год украинские теннисистки?
Марта Костюк WTA
Иван Зинченко Источник: Главком
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 03 января 2026, 08:01 14
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации

Скоро футболист должен вернуться на поле

ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии
Теннис | 03 января 2026, 09:59 0
ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии
ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии

Чжан Чжичжэнь и Чжу Линь принесли китайской команде викторию с общим счетом 2:1

Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02.01.2026, 23:51
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Футбол | 03.01.2026, 14:55
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем