Динамо обратилось к талантливому украинцу: «Успехов в футбольной карьере»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 10:49 |
В субботу, 3 января, свой 23-й день рождения отмечает полузащитник Александр Яцык

ФК Динамо Киев. Александр Яцик

В субботу, 3 января, свой 23-й день рождения отмечает талантливый полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык. Пресс-служба «бело-синих» поздравила своего игрока с важной датой:

«В этот особый день желаем Александру крепкого здоровья, счастья, гармонии, успехов в футбольной карьере, вдохновения и новых побед. А больше всего – быстрой победы Украины, завершения войны и наступления мирного и безопасного будущего».

Александр родился в Киеве – на детско-юношеском уровне выступал за столичную «Смену-Оболонь». К структуре «Динамо» присоединился в начале августа 2019 года.

Яцык участвовал в двух розыгрышах Юношеской Лиги УЕФА. В сезоне 2021/2022 провел восемь матчей и забил два мяча, в том числе отличился голом в ворота испанского «Депортиво», который помог «Динамо» выйти в 1/8 финала турнира.

Александр дебютировал за основную команду «бело-синих» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» (0:3).

Последние два сезона полузащитник выступал на правах аренды за луганскую «Зарю», где стал одним из лидеров команды, а перед нынешним сезоном вернулся в «Динамо» – игрок полон желания бороться за место в основном составе «бело-синих».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Яцык день рождения
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
