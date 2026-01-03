Динамо обратилось к талантливому украинцу: «Успехов в футбольной карьере»

В субботу, 3 января, свой 23-й день рождения отмечает талантливый полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык. Пресс-служба «бело-синих» поздравила своего игрока с важной датой:

«В этот особый день желаем Александру крепкого здоровья, счастья, гармонии, успехов в футбольной карьере, вдохновения и новых побед. А больше всего – быстрой победы Украины, завершения войны и наступления мирного и безопасного будущего».

Александр родился в Киеве – на детско-юношеском уровне выступал за столичную «Смену-Оболонь». К структуре «Динамо» присоединился в начале августа 2019 года.

Яцык участвовал в двух розыгрышах Юношеской Лиги УЕФА. В сезоне 2021/2022 провел восемь матчей и забил два мяча, в том числе отличился голом в ворота испанского «Депортиво», который помог «Динамо» выйти в 1/8 финала турнира.

Александр дебютировал за основную команду «бело-синих» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» (0:3).

Последние два сезона полузащитник выступал на правах аренды за луганскую «Зарю», где стал одним из лидеров команды, а перед нынешним сезоном вернулся в «Динамо» – игрок полон желания бороться за место в основном составе «бело-синих».