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Лига чемпионов
02 августа 2025, 13:19 | Обновлено 02 августа 2025, 13:29
855
0

Добавили легионера. Обнародована заявка Динамо на матчи с Пафосом

Анхель Торрес попал в заявку киевского клуба

02 августа 2025, 13:19 | Обновлено 02 августа 2025, 13:29
855
0
Добавили легионера. Обнародована заявка Динамо на матчи с Пафосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Обнародована заявка киевского «Динамо» на матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом».

Первая встреча между командами состоится 5 августа, а ответный матч будет сыгран 12 августа.

В заявку киевского клуба попал колумбийский вингер Анхель Торрес.

Заявка «Динамо» на матчи с «Пафосом»:

  • Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;
  • Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;
  • Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко;
  • Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро, Анхель Торрес.

Ранее сообщалось о том, что Маркевич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Пафос» в ЛЧ.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко заявка Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Александр Караваев Александр Пихаленок Владислав Кабаев Николай Шапаренко Александр Тымчик Денис Попов Владислав Дубинчак Владислав Ванат Владислав Супряга Назар Волошин Руслан Нещерет Кристиан Биловар Валентин Моргун Владимир Бражко Константин Вивчаренко Денис Игнатенко Николай Михайленко Максим Брагару Александр Яцык Хамрун Спартанс Эдуардо Герреро Тарас Михавко Роман Саленко Федор Задорожный Лига чемпионов Пафос Пафос - Динамо Анхель Торрес
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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