Добавили легионера. Обнародована заявка Динамо на матчи с Пафосом

Обнародована заявка киевского «Динамо» на матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом».

Первая встреча между командами состоится 5 августа, а ответный матч будет сыгран 12 августа.

В заявку киевского клуба попал колумбийский вингер Анхель Торрес.

Заявка «Динамо» на матчи с «Пафосом»:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;

Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко;

Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро, Анхель Торрес.

Ранее сообщалось о том, что Маркевич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Пафос» в ЛЧ.