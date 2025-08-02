Лига чемпионов02 августа 2025, 13:19 | Обновлено 02 августа 2025, 13:29
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Добавили легионера. Обнародована заявка Динамо на матчи с Пафосом
Анхель Торрес попал в заявку киевского клуба
02 августа 2025, 13:19 | Обновлено 02 августа 2025, 13:29
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Обнародована заявка киевского «Динамо» на матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом».
Первая встреча между командами состоится 5 августа, а ответный матч будет сыгран 12 августа.
В заявку киевского клуба попал колумбийский вингер Анхель Торрес.
Заявка «Динамо» на матчи с «Пафосом»:
- Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;
- Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;
- Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко;
- Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро, Анхель Торрес.
Ранее сообщалось о том, что Маркевич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Пафос» в ЛЧ.
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