Новичок ЛНЗ: «Не очень хочется поднимать эту тему. Не думал об этом»
Егор Твердохлеб рассказал, стал ли важным фактор безопасности
Новичок черкасского ЛНЗ Егор Твердохлеб рассказал, стал ли важным фактор безопасности при переходе к расположению «фиолетовых»
- Учитывая реалии настоящего: можно ли сказать, что с точки зрения безопасности и частоты обстрелов этот переезд для вас психологически более спокойный?
– Не очень хочется поднимать тему безопасности, потому что ты не можешь знать, куда прилетит в следующий раз. С нашими соседями, к сожалению, нет безопасного места в Украине. Поэтому об этом вообще не думал, – сказал Егор.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
