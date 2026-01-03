Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новичок ЛНЗ: «Не очень хочется поднимать эту тему. Не думал об этом»
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 09:38
Новичок ЛНЗ: «Не очень хочется поднимать эту тему. Не думал об этом»

Егор Твердохлеб рассказал, стал ли важным фактор безопасности

Новичок ЛНЗ: «Не очень хочется поднимать эту тему. Не думал об этом»
ФК ЛНЗ. Егор Твердохлеб

Новичок черкасского ЛНЗ Егор Твердохлеб рассказал, стал ли важным фактор безопасности при переходе к расположению «фиолетовых»

- Учитывая реалии настоящего: можно ли сказать, что с точки зрения безопасности и частоты обстрелов этот переезд для вас психологически более спокойный?

– Не очень хочется поднимать тему безопасности, потому что ты не можешь знать, куда прилетит в следующий раз. С нашими соседями, к сожалению, нет безопасного места в Украине. Поэтому об этом вообще не думал, – сказал Егор.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Егор Твердохлеб ЛНЗ Черкассы российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
