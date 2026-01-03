ТВЕРДОХЛЕБ: «ЛНЗ был настойчивым в трансфере. Все стороны довольны»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 04:57 | Обновлено 03 января 2026, 05:17
Новичок черкасского клуба рассказал о своем трансфере из Кривбасса

ФК ЛНЗ. Егор Твердохлеб

Полузащитник ЛНЗ Егор Твердохлеб рассказал о своем переходе в черкасский клуб из Кривбасса:

– Интерес со стороны ЛНЗ был еще летом, но на тот момент не удалось договориться. В это трансферное окно ЛНЗ был более настойчив в трансфере, поэтому сейчас переход состоялся. Ну и, конечно, без моего согласия трансфер бы не произошел. Поэтому все стороны всем довольны.

Сомнений не было. Да, конечно, хотелось сделать следующий шаг, но, в любом случае, у меня был действующий контракт с Кривбассом, и я бы отдавал всего себя там.

Одновременный переход Артура Микитишина? Это действительно немного легче в плане адаптации в коллективе, но в целом я не переживаю по поводу адаптации, потому что в ЛНЗ играют ребята, с которыми я ранее пересекался в командах. Поэтому с некоторыми уже знаком.

Уровень безопасности? Не очень хочется поднимать тему безопасности, потому что ты не можешь знать, куда прилетит в следующий раз. С нашими соседями, к сожалению, нет безопасного места в Украине. Поэтому об этом вообще не думал.

Лидерство ЛНЗ? Это говорит о том, что ЛНЗ – действительно крепкая команда, которая хочет побеждать в каждом матче. Но это ничего не означает, потому что есть еще второй круг, и он будет решающим. Надеюсь, я смогу помочь достичь поставленных целей команды. Но о золоте чемпионата говорить рано. Давайте поговорим об этом в мае.

Цель в клубе? Все просто: помогать команде выигрывать и достигать целей. Личных целей не ставлю. Интерес со стороны европейских клубов? Да, слухи были, но, как видите, до какой-то конкретики не дошло. Поэтому я сейчас в ЛНЗ, и вся концентрация у меня – на новой команде.

Понимаю, почему люди говорят о закрытом окне в европейский футбол, но это их мнение, а не мое. У меня амбиции переехать в европейский чемпионат не исчезали. Надеюсь, что я смогу помочь ЛНЗ и одновременно ЛНЗ поможет мне сделать следующий шаг.

Николай Степанов Источник: Футбол 24
