  4. 19-кратный чемпион начал официальные переговоры о трансфере Довбика
Италия
03 января 2026, 00:32 |
19-кратный чемпион начал официальные переговоры о трансфере Довбика

«Фенербахче» сделал запросы о переходе украинца

03 января 2026, 00:32 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Фенербахче» официально связался с «Ромой» по поводу возможного трансфера украинского нападающего Артема Довбика.

Отмечается, что стамбульский клуб уже начал формальные переговоры с римлянами, пытаясь выяснить условия потенциальной сделки. Ранее «Рома» сама контактировала с «Фенербахче» по поводу защитника Джейдена Остерволде, поэтому нынешние переговоры могут стать частью большого обмена между клубами.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
