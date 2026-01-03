Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул чемпионат Англии и нашел новый клуб
Англия
03 января 2026, 10:19
1430
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул чемпионат Англии и нашел новый клуб

Эрик Савкин договорился о сотрудничестве с ФК «Абериствит Таун» из Уэльса

1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул чемпионат Англии и нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Савкин

Украинский полузащитник Эрик Савкин покинул чемпионат Англии и определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

В нынешнем сезоне перспективный 20-летний футболист выступал в Южной лиге за «Алвечерч», где провел 15 матчей и забил четыре гола.

В услугах Эрика был заинтересован валлийский «Абериствит Таун», который занимает четвертое место во втором по силе дивизионе и продолжает борьбу за повышение в классе.

«Я рад приветствовать Эрика в городе Абериствит. Он тренировался с клубом в течение некоторого времени, пока ждал открытия трансферного окна, поэтому мы рады наконец-то официально объявить о его трансфере.

Болельщики будут рады наблюдать за его игрой; у Эрика много сильных качеств, которые улучшат нашу команду. Добро пожаловать!» – сообщил менеджер Крейг Уильямс.

Савкин получит контракт до конца сезона 2025/26 с возможностью продления в случае, если его новая команда пробьется в элитный дивизион.

Эрик ранее защищал цвета киевской «Оболони» и Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного, является воспитанником академии «Мункач». После того как покинул Украину, выступал за «Патакону» (Ла Лига U-19) и немецкий «Феникс».

чемпионат Англии по футболу чемпионат Уэльса по футболу трансферы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Roman
Легенда 🤣
