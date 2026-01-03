Кривбасс на зимних сборах сыграет против лидеров чемпионата Дании

Криворожский Кривбасс определился со спарринг-партнерами на зимнем учебно-тренировочном собрании в Испании. Пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, красно-белые договорились о подготовительных поединках против двух лидеров чемпионата Дании. 15 января подопечные Патрика Ван Леувена сыграют против «Митьюлланна», а 19– встретятся с «Орхусом»

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.