Украина. Премьер лига03 января 2026, 10:29 |
Кривбасс на зимних сборах сыграет против лидеров чемпионата Дании
Кривбасс определился со спарринг-партнерами
03 января 2026, 10:29 |
Криворожский Кривбасс определился со спарринг-партнерами на зимнем учебно-тренировочном собрании в Испании. Пишет клубная пресс-служба.
По официальным данным, красно-белые договорились о подготовительных поединках против двух лидеров чемпионата Дании. 15 января подопечные Патрика Ван Леувена сыграют против «Митьюлланна», а 19– встретятся с «Орхусом»
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
