  4. Кривбасс на зимних сборах сыграет против лидеров чемпионата Дании
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 10:29 |
129
0

ФК Кривбасс.

Криворожский Кривбасс определился со спарринг-партнерами на зимнем учебно-тренировочном собрании в Испании. Пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, красно-белые договорились о подготовительных поединках против двух лидеров чемпионата Дании. 15 января подопечные Патрика Ван Леувена сыграют против «Митьюлланна», а 19– встретятся с «Орхусом»

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Патрик ван Леувен
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
