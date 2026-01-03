Австралия – Норвегия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 января сборные Австралии и Норвегии начали выступления на командном турнире United Cup 2026.

Австралийцы и норвежцы стартовали в Сиднее в 10:00 по Киеву. В одной группе Е они также выступают вместе с Чехией.

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа Е, 3 января

Австралия – Норвегия