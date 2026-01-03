Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 января 2026, 10:10
Австралия – Норвегия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии

Австралия – Норвегия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января сборные Австралии и Норвегии начали выступления на командном турнире United Cup 2026.

Австралийцы и норвежцы стартовали в Сиднее в 10:00 по Киеву. В одной группе Е они также выступают вместе с Чехией.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа Е, 3 января

Австралия – Норвегия

  • Сторм Хантер – Мален Хельго
  • Алекс де Минаур – Каспер Рууд
  • Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Каспер Рууд / Ульрикке Эйкери
📺 Видеотрансляция
женская сборная Австрии по теннису сборная Австралии по теннису женская сборная Норвегии по теннису сборная Норвегии по теннису United Cup смотреть онлайн Сторм Хантер (Сандерс) Малене Хельго Алекс де Минаур Каспер Рууд Ульрикке Эйкери
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
