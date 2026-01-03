WTA03 января 2026, 10:10 | Обновлено 03 января 2026, 10:11
Австралия – Норвегия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии
3 января сборные Австралии и Норвегии начали выступления на командном турнире United Cup 2026.
Австралийцы и норвежцы стартовали в Сиднее в 10:00 по Киеву. В одной группе Е они также выступают вместе с Чехией.
Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
United Cup 2026. Группа Е, 3 января
Австралия – Норвегия
- Сторм Хантер – Мален Хельго
- Алекс де Минаур – Каспер Рууд
- Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Каспер Рууд / Ульрикке Эйкери
