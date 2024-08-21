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21 августа 2024, 23:44 | Обновлено 21 августа 2024, 23:54
3250
10

Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола

Первое место в рейтинге занял легендарный Пеле

21 августа 2024, 23:44 | Обновлено 21 августа 2024, 23:54
3250
10
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают венгр Ференц Пушкаш и немец Герд Мюллер.

На четвертой позиции разместился бразилец Ромарио, а легендарный португалец Эусебиу – пятый.

Двукратный обладатель Золотого мяча бразилец Роналдо разместился на седьмом месте, его опередил Альфредо Ди Стефано.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

20 лучших нападающих в истории футбола

  1. Пеле
  2. Ференц Пушкаш
  3. Герд Мюллер
  4. Ромарио
  5. Эусебиу
  6. Альфредо Ди Стефано
  7. Роналдо
  8. Тьерри Анри
  9. Джимми Гривз
  10. Уэйн Руни
  11. Марко ван Бастен
  12. Габриэль Батистута
  13. Роберт Левандовски
  14. Алан Ширер
  15. Луис Суарес
  16. Фернанду Пейротеу
  17. Златан Ибрагимович
  18. Карим Бензема
  19. Шандор Кочиш
  20. Дикси Дин
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Пеле Ференц Пушкаш Герд Мюллер Ромарио Альфредо ди Стефано Роналдо рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 10
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Serhii P.
Можете "рекорди" Пеле запхати в одне місце. Голи він наколотив в Бразилії, в часи, коли грали за схемою 2-3-5, що передбачає п'ять нападників проти 2-х захисників, що створювало значну перевагу в атаці. В сучасному футболі, йому в до Роналду та Мессі було б дуже далеко, якщо уявити, що він би грав у топовому чемпіонаті в наші часи. Просто потрапив в потрібний час та потрібне місце.
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+4
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sokolyk
На відміну від журналістів авторитетного британського порталу Givemesport, горе-копіпастер вирішив хайпонути на перепості оригінальної статті, "забувши" згадати критерій, за яким складався рейтинг. Вийшло настільки недолуго, що тепер я буду радше читати авторитетний британський портал Givemesport, аніж колись улюблений український сайт зі свіжими новинами, цікавими оглядами і оригінальними статтями, який опускають на жовте дно зусиллями мамкіних хайпожерів під потурання редакторів. Просто шкода багаторічної праці і зусиль хороших авторів, які дійсно розвивали  ресурс...
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+1
Выталкиватель парашутистов
Список составлялся явно по пьяни в какой-то забегаловке.... Для юмора, я так понимаю... Или людьми далекими от футбола, от слова совсем. Повеселили на ночь, спасибо...
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+1
luceorius
 Немає Марадони, Ромаріо та Анрі явно зависоко. Якщо з британців хто і заслужив бути в першій десятці, то це Джордж Бест.
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+1
andriyars
спірт.юа дуже крутий сайт. месіі та роналду в списку не має навіть походу новина просто під косячок писалась щоб створити хейт, блін дивлюсь на цей сайт і плакати хочеться що в такій великій країні не має нормального сайту про спорт, а це убожество просто капец.
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+1
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Стюард #11
Тьєррі Анрі наверно и заплатил за этот рейтинг (8е место, пи3дец - а де
марадона? Иои забивающий важные голы рукой должен быть только один? )
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0
Павло Шишов
а прикольна стаття...Роналдо та Мессі форварди? Ні...правильно, крайні атакуючі півзахисники. Це те ж саме, що назвати статтю "Ні Пуйоль, ні Хаві, навіть не Буффон. Названо рейтинг найкращих форвардів всіх часів." Браво, автор статті!
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0
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