Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Первое место в рейтинге занял легендарный Пеле
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.
Вторую и третью позиции рейтинга занимают венгр Ференц Пушкаш и немец Герд Мюллер.
На четвертой позиции разместился бразилец Ромарио, а легендарный португалец Эусебиу – пятый.
Двукратный обладатель Золотого мяча бразилец Роналдо разместился на седьмом месте, его опередил Альфредо Ди Стефано.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
20 лучших нападающих в истории футбола
- Пеле
- Ференц Пушкаш
- Герд Мюллер
- Ромарио
- Эусебиу
- Альфредо Ди Стефано
- Роналдо
- Тьерри Анри
- Джимми Гривз
- Уэйн Руни
- Марко ван Бастен
- Габриэль Батистута
- Роберт Левандовски
- Алан Ширер
- Луис Суарес
- Фернанду Пейротеу
- Златан Ибрагимович
- Карим Бензема
- Шандор Кочиш
- Дикси Дин
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