Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают венгр Ференц Пушкаш и немец Герд Мюллер.

На четвертой позиции разместился бразилец Ромарио, а легендарный португалец Эусебиу – пятый.

Двукратный обладатель Золотого мяча бразилец Роналдо разместился на седьмом месте, его опередил Альфредо Ди Стефано.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

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