Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
US Open
06 сентября 2025, 00:45 | Обновлено 06 сентября 2025, 01:07
587
2

Карлос в трех сетах разобрался с Новаком в полуфинале мейджора в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) вышел в финал Открытого чемпионата США 2025.

В полуфинале испанец в трех сетах разобрался с легендарным Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 7) за 2 часа и 25 минут.

US Open 2025. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 6:7 (4:7), 2:6

Во второй партии Карлитос отыгрался со счета 0:3, когда уступал с брейком.

Алькарас провел девятое очное противостояние против Джоковича и добыл четвертую победу. Карлос впервые за три встречи обыграл Новака на харде.

Карлос в Нью-Йорке, помимо Новака, также одолел Рейлли Опелку, Маттиа Беллуччи, Лучано Дардери, Артура Риндеркнеша и Иржи Легечку. За шесть поединков Алькарас ни разу не отдал сет.

Карлос продлил винстрик до 12 матчей. Перед US Open он завоевал трофей Мастерса в Цинциннати.

Алькарас добыл 60-ю победу в сезоне. Также испанец пробился в 30-й финал в карьере на уровне Тура, в частности в восьмой подряд. Что касается Grand Slam, то предстоящий решающий поединок будет для него уже седьмым в карьере и вторым в США.

Карлос – третий самый молодой игрок (22 года 111 дней), который вышел в семь финалов в мужском одиночном разряде на GS в Открытой эре (моложе были только Бьорн Борг и Рафаэль Надаль.

Алькарас стал вторым самым молодым игроком, вышедшим в финалы на всех трех покрытиях на мейджорах за один сезон, уступая по возрасту только Боргу (22 года 84 дня) в 1978 году.

В финале US Open 2025 Карлос поборется либо против Янника Синнера, либо против Феликса Оже-Альяссима.

Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Maxcrimea10
Старий ще трохи може, але не проти Карлоса або Яннiка
GroundUnder
Джокович - лучший скрипач турнира
БИСТЯРА МЛИН!!!
