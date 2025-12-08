ФОТО. Скандальный экс-форвард Шахтера не упустил шанса на фото с легендой

41-летний мексиканский экс-футболист Нери Кастильо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», на днях не упустил возможности сделать совместное фото с легендой тенниса.

Кастильо, который после завершения карьеры игрока проживает в Греции, повстречал в Афинах Новака Джоковича, который отдыхал в этом месте после завершения очередного сезона.

Пройти мимо Джоковича Кастильо не смог, попросив о совместном фото, которое выложил на своей странице в Instagram и сопроводил подписью: «Это звезда тенниса».

Напомним, Нери Кастильо запомнился в Украине рядом скандальных историй, а его карьера в «Шахтере», для которого он на какой-то период времени был рекордным подписанием, не сложилась абсолютно. Более подробно о мексиканце вы можете прочитать в рамках отдельного материала, выходившего ранее на Sport.ua: