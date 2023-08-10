Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой

Уже сегодня, 10 августа, «Динамо» предстоит на выезде провести первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого «Ариса». Этот клуб всерьез уступает в популярности «Олимпиакосу», «Панатинаикосу», АЕКу и ПАОКу, а потому за пределами Греции найдется не так много болельщиков, которые смогут, покопавшись в памяти, отыскать хотя бы несколько интересных фактов о «Боге войны» (прозвище «Ариса»).

В настоящий момент наиболее продвинутые украинские болельщики могут выделить как минимум три имени в составе «Ариса» - 29-летнего левого фулбека Рональда Матарриту (экс-«Днепр-1»), 24-летнего опорного полузащитника Невена Джурасека (экс-«Шахтер») и, возможно, 23-летнего левого вингера Луиса Пальму, активный интерес к которому «Динамо» приписывали в сентябре минувшего года, хотя тогда греческий и украинский клубы так и не сошлись в цене на футболиста.

Еще одной персоной, которая была связана с «Арисом» и которую могут помнить болельщики со стажем, является мексиканский вингер Нери Кастильо – тот самый, который до трансфера Бернарда являлся самым дорогостоящим приобретением в истории «Шахтера», но так и не заиграл в стане «горняков» из-за взбалмошного характера и сложных отношений с Мирчей Луческу.

Ахметов купил Кастильо против воли Луческу

Нери Кастильо появился «на радарах» у высшего руководства «Шахтера» весьма неожиданно – в сезоне-2006/07 на групповой стадии Лиги чемпионов «горнякам» предстояло сойтись с «Валенсией», «Ромой» и «Олимпиакосом». И если тягаться с испанцами и итальянцами на тот момент дончанам было еще очень тяжело, то вот обыгрывать греков, казалось бы, они были просто обязаны.

Но все получилось вовсе не так, как кто-то мог себе представить. В итоге «Шахтер» финишировал третьим, однако обойти «Олимпиакос» смог не благодаря победам над греками в личных встречах, а с помощью победы над «Ромой» (1:0), что и дало «горнякам» фору в три очка в борьбе за выход в плей-офф Кубка УЕФА. Два матча против «Олимпиакоса» принесли «Шахтеру» две ничьи (2:2 – в Донецке, 1:1 – в Пирее), а настоящим героем тех поединков стал мексиканский легионер греческой команды Нери Кастильо, записавший на свой счет сразу три результативных действия (два забитых мяча и голевой пас).

ФК Шахтер. Мирча Луческу и Нери Кастильо

Летом 2007 года «Шахтер» объявил о подписании Нери Кастильо, за которого «Олимпиакос» получил 15 миллионов евро, а еще 5 миллионов были выплачены «горняками» в виде агентских и подъемных самому футболисту. Потраченные 20 миллионов на Кастильо не принесли «горнякам» никаких дивидендов, так как тогдашний наставник команды Мирча Луческу, по слухам, был против этой сделки, а осуществлена она оказалась исключительно благодаря воле президента клуба Рината Ахметова, который, опять-таки по информации из кулуаров, оказался буквально влюблен в манеру игры, демонстрируемую в те годы мексиканцем.

Провал в Шахтере и арендная дорога в Арис

Неудивительно, что оказавшись не в своей тарелке, а также будучи невостребованным у главного тренера, Нери Кастильо абсолютно провалился в «Шахтере». Он выдал неплохой матч в квалификации Лиги чемпионов против «Зальцбурга», когда уверенно реализовал пенальти и помог «горнякам» добыть победу с нужным счетом (3:1), а с ней – и путевку в групповую стадию турнира. Однако очень скоро мексиканец поплатился за свою самоуверенность, и когда в очередной раз взялся против воли Луческу пробивать 11-метровый, и сплоховал (вратарь «Нефтяника» из Ахтырки парировал удар Нери), то румынский коуч дал понять боссам, что больше не намерен терпеть этого выскочку среди своих подопечных.

Именно так в карьере Кастильо начался период аренд, в конечном итоге приведший его в «Арис». Сперва Нери поиграл за «Манчестер Сити», затем за «Днепр» и «Чикаго Файр», прежде чем в январе 2011-го вновь оказался в Греции. Тогда американский клуб изначально арендовал Кастильо на год с опцией выкупа, но уже через половину этого срока согласился, чтобы мексиканец отправился в субаренду в «Арис», хотя и сохранил за собой возможность его выкупа у «Шахтера».

OFFICIAL: Nery Castillo joins Aris FC on 5 month loan from Shakhtar Donestk. The Fire retain the right to purchase Castillo after the loan. — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) January 20, 2011

Примечательно, что в указанный период Кастильо очень вовремя посчастливилось вернуться в «Шахтер». В украинской команде он провел вторую половину сезона-2008/09, которая не принесла «горнякам» успеха на внутренней арене, зато ознаменовалась историческим триумфом в Кубке УЕФА, на который мексиканец оказался заявлен, хотя ни разу на поле и не появлялся.

Тогда, в начале 2009-го, Кастильо вернулся в Донецк, где арендовал роскошный четырехэтажный особняк, в котором были, пожалуй, все удобства – от четырех ванн, джакузи, сауны до небольшого бассейна глубиной в 170 сантиметров. Была в том особняке и оружейная комната с коллекцией холодного оружия, и Нери в шутку даже говорил – мол, если не добьюсь с «Шахтером» громких успехов, то сделаю себе харакири. Как видим, до крайностей доводить дело не пришлось, ибо именно с Кастильо в заявке «горняки» достигли пока наиболее значимого своего еврокубкового триумфа в истории…

Самый высокооплачиваемый игрок Ариса

Как уже упоминалось выше, 19 января 2011 года Нери Кастильо на правах аренды перебрался в «Арис». Возвращение в Грецию могло состояться для мексиканца и раньше, но в начале 2010-го «горняки» не смогли договориться об аренде футболиста в «Олимпиакос». Тогда поговаривали, что украинский клуб запросил у греческого якобы слишком большую сумму (в районе 1,5-2 миллионов евро) за возможность взять игрока взаймы, что и привело к срыву трансфера.

Первые полгода в «Арисе» вышли для Кастильо далеко не такими успешными, как он надеялся. В 10 поединках греческой Суперлиги мексиканец сумел отличиться только 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей – этого было явно мало, чтобы вновь вернуться на прежний уровень и стать одним из лучших футболистов этого чемпионата. Впрочем, в «Арисе» Кастильо однозначно ощущал себя звездой, и это было видно даже на футбольном поле. Нередко мексиканец откровенно заигрывался, используя свою неординарную технику и умение обращаться с мячом, обыгрывал едва ли не по полкоманды соперника, что иногда приносило пользу, но чаще всего все-таки завершалось неудачами.

Летом 2011 года у Кастильо завершилась аренда из «Шахтера» в «Чикаго Файр», и параллельно с этим субаренда в «Арисе». Американцы не пожелали выкупать мексиканца у «горняков», и украинский клуб в очередной раз оказался в мучительных раздумьях, что же делать с опальным Нери, который уже давно перестал быть активом для «Шахтера», в дальнейшем. В этот момент в «Арисе» решили все-таки дать Кастильо еще один шанс, и выразили готовность подписать с мексиканцем полноценный контракт. В итоге футболист был отпущен «Шахтером» в статусе свободного агента, и это позволило ему подписать двухлетнее трудовое соглашение с «Богом войны». Причем по его условиям Кастильо стал самым высокооплачиваемым футболистом клуба, имея оклад на уровне 550 тысяч евро за сезон.

Истерика, скандал и уход из Ариса

После подписания полноценного контракта с «Арисом» Кастильо, как показалось, начал постепенно возвращаться на прежний уровень. Мексиканец более менее стабильно появлялся на поле и даже наладил результативность, но в конце 2011 года угодил в очередной скандал…

18 декабря 2011 года «Арис» на своем поле в рамках 14-го тура греческой Суперлиги принимал «Панетоликос». Эта игра была довольно важной для обеих команд, так как давала понять, кто сможет оттолкнуться и пойти вверх в таблице, а кому уготована судьба борца за выживание. Кастильо вышел в стартовом составе, на 21-й минуте получил «горчичник» за симуляцию, а уже в начале второго тайма был заменен на алжирца Карима Солтани. Это решение главного тренера «Ариса» поляка Михала Пробежа было воспринято со стороны Нери крайне враждебно. Мексиканец вместо того, чтобы спокойно усесться на скамье запасных рядом с остальными партнерами и тренерским штабом, учинил настоящую истерику, после чего демонстративно и досрочно отбыл в раздевалку.

Демарш Кастильо был негативно воспринят как болельщиками «Ариса», которые освистали его в том же матче, так и СМИ, на страницах которых вышел ряд уничижительных материалов по поводу поступка Нери. Михал Пробеж также дал понять, что не потерпит подобного и готов применить самые жесткие дисциплинарные санкции по отношению к смутьяну.

Поговаривали, что на несколько недель в клубе из-за Кастильо установилась откровенно токсичная атмосфера: ряд партнеров и тренерский штаб предпочитали не замечать Нери, не общаться с ним и даже не подавать ему руки при встрече, в то время как некоторые остальные игроки продолжали поддерживать отношения с некогда лидером команды. Сам Кастильо потребовал у руководства немедленного расторжения контракта с выплатой ему всей причитающейся до его окончания суммы в виде отступных, на что получил отказ.

Конфликт удалось уладить ближе к середине января. Сперва Нери был выпущен в старте на поединок против «Яннины» (1:0) и отличился в нем единственным забитым мячом, а затем, пропустив два следующих матча якобы по причине повреждения, опять стал королем и любимцем трибун, когда в трех матчах Суперлиги забил сразу пять мячей в ворота «Доксы», «Левадиакоса» и «Шкоды Ксанти».

Однако это были последние результативные действия в чемпионате для Нери за «Арис». В концовке сезона в клубе разразился финансовый кризис, вызванный, в том числе, проседанием спортивных результатов, и мексиканцу было предложено пойти на 20% уменьшение зарплаты, от чего Кастильо отказался. В начале июля 2012 года о подписании вингера объявила мексиканская «Пачука», где он провел полгода, после чего был отправлен в аренду в «Леон» из этой же страны.

Уже летом 2013-го Кастильо покинул «Пачуку» и опять вернулся в Европу, чтобы сезон провести в Испании за «Райо Вальекано», но это был уже даже не тот Нери, которого привыкли видеть фанаты «Ариса», не говоря уже о поклонниках «Олимпиакоса». В 15 поединках за мадридских «пчел» мексиканец отличился лишь 2 голами и 1 ассистом, и летом 2014 года оказался в статусе свободного агента, а вскоре и завершил карьеру – всего в 30 лет…

«Арис» стал для Нери Кастильо, по сути, последним клубом в Европе, где вингер ощущал себя звездой. Такой статус у мексиканца был в «Олимпиакосе», с ним же он перебрался в «Шахтер», где хотел, чтобы вокруг него строилась игра всей команды, за что и поплатился. В дальнейшем опальный легионер так нигде и не нашел себя, и в его карьере «Арис» остался вторым клубом в перечне тех, за которые он сыграл больше всего матчей (32), а также забил больше всего голов (9). Выше эти показатели у Нери были, конечно же, только в «Олимпиакосе» - 163 поединка и 47 мячей.

Сейчас Нери наслаждается Грецией и семейной жизнью

После ухода из футбола Нери Кастильо сфокусировался на небольшом бизнесе. Известно, что он большую часть времени проводит в Греции, где у него есть магазин для рыбалки, которая является истинной страстью мексиканца.

Также летом минувшего года Кастильо сообщил, что у него родилась вторая дочь. За это он посредством Instagram поблагодарил свою возлюбленную Антонеллу.

Известно, что у Нери есть 15-летняя дочь Мириам, которая появилась на свет в результате романа мексиканца с Марианной Стаматопулу. Однако с этой женщиной Кастильо развелся почти сразу же после появления на свет их общего ребенка. В частности, в феврале 2009-го, после возвращения в Донецк из аренды в «Манчестер Сити», мексиканский вингер рассказывал, что Стаматопулу не разрешает ему видеться с дочерью, что очень негативно влияет на его психологическое состояние. Поговаривали, что Марианна приревновала Нери к валлийской модели и актрисе Имоджен Томас, совместные фото Кастильо с которой были опубликованы одним из британских таблоидов. Также ходили слухи, что Стаматопулу грозилась развестись с мексиканцем, если тот решится вернуться обратно в Донецк…

В 2020 году Кастильо дал резонансное интервью, в котором обвинил Мирчу Луческу в том, что румын даже не дал ему возможности посетить похороны родителей, которые ушли из жизни в один год.

«8 января 2009 года умерла моя мама. У нас был перерыв в чемпионате. Помню, как мой отец позвонил мне и сказал, что мама впала в кому. Я тогда был в Греции, это было 29 декабря. Я собирался улететь в Уругвай, но уже 7 января я должен был быть на базе «Шахтера». Я позвонил Луческу и сказал: «Моя мама умирает, позвольте мне подольше остаться в Уругвае». Но он отказал. Отец сказал: «Улетай, ничего не меняется, она в коме». Я полетел в Грецию, чтобы упаковать чемоданы и вернуться в Украину. Утомленный многими перелетами, я взял билет на поезд, когда позвонил мой телефон. На трубке был отец, сообщивший, что мама умерла».

«Я приехал к тренеру и попросил у него разрешения полететь в Уругвай на похороны. Он не разрешил это мне. Это вещи, которые люди не знают. Я не видел, как умерла моя мама. Я даже не побывал на ее похоронах. Как играть в такой команде, тем более, что с самого начала я не хотел быть там. Мой отец умер в тот же год», - рассказал Кастильо.

Сам же Луческу, вспоминая о неудачном сотрудничестве с Кастильо, вспоминал другой эпизод, хотя и неизвестно, произошел таковой до или после ситуации с похоронами родителей Нери, о которой рассказал мексиканец.

«Однажды я привел Нери Кастильо на пресс-конференцию и у него хватило наглости класть ноги на стол во время того, как я разговаривал. Такие игроки не имеют права выходить на поле за «Шахтер». Я вынес вердикт Нери, и команда меня поддержала», - вспоминал в общении с журналистами Луческу.

Как бы там ни было, а сейчас Нери Кастильо наслаждается семейной жизнью со своей любимой Антонеллой. В основном они не покидают Грецию, хотя иногда бывают в Мексике и Уругвае – еще одной стране, с которой Нери связан более чем тесно, так как его отец был выходцем оттуда и в прошлом являлся профессиональным футболистом…