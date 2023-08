Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой

Уже сегодня, 10 августа, «Динамо» предстоит на выезде провести первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого «Ариса». Этот клуб всерьез уступает в популярности «Олимпиакосу», «Панатинаикосу», АЕКу и ПАОКу, а потому за пределами Греции найдется не так много болельщиков, которые смогут, покопавшись в памяти, отыскать хотя бы несколько интересных фактов о «Боге войны» (прозвище «Ариса»).

В настоящий момент наиболее продвинутые украинские болельщики могут выделить как минимум три имени в составе «Ариса» - 29-летнего левого фулбека Рональда Матарриту (экс-«Днепр-1»), 24-летнего опорного полузащитника Невена Джурасека (экс-«Шахтер») и, возможно, 23-летнего левого вингера Луиса Пальму, активный интерес к которому «Динамо» приписывали в сентябре минувшего года, хотя тогда греческий и украинский клубы так и не сошлись в цене на футболиста.

Еще одной персоной, которая была связана с «Арисом» и которую могут помнить болельщики со стажем, является мексиканский вингер Нери Кастильо – тот самый, который до трансфера Бернарда являлся самым дорогостоящим приобретением в истории «Шахтера», но так и не заиграл в стане «горняков» из-за взбалмошного характера и сложных отношений с Мирчей Луческу.

Ахметов купил Кастильо против воли Луческу

Нери Кастильо появился «на радарах» у высшего руководства «Шахтера» весьма неожиданно – в сезоне-2006/07 на групповой стадии Лиги чемпионов «горнякам» предстояло сойтись с «Валенсией», «Ромой» и «Олимпиакосом». И если тягаться с испанцами и итальянцами на тот момент дончанам было еще очень тяжело, то вот обыгрывать греков, казалось бы, они были просто обязаны.

Но все получилось вовсе не так, как кто-то мог себе представить. В итоге «Шахтер» финишировал третьим, однако обойти «Олимпиакос» смог не благодаря победам над греками в личных встречах, а с помощью победы над «Ромой» (1:0), что и дало «горнякам» фору в три очка в борьбе за выход в плей-офф Кубка УЕФА. Два матча против «Олимпиакоса» принесли «Шахтеру» две ничьи (2:2 – в Донецке, 1:1 – в Пирее), а настоящим героем тех поединков стал мексиканский легионер греческой команды Нери Кастильо, записавший на свой счет сразу три результативных действия (два забитых мяча и голевой пас).

Летом 2007 года «Шахтер» объявил о подписании Нери Кастильо, за которого «Олимпиакос» получил 15 миллионов евро, а еще 5 миллионов были выплачены «горняками» в виде агентских и подъемных самому футболисту. Потраченные 20 миллионов на Кастильо не принесли «горнякам» никаких дивидендов, так как тогдашний наставник команды Мирча Луческу, по слухам, был против этой сделки, а осуществлена она оказалась исключительно благодаря воле президента клуба Рината Ахметова, который, опять-таки по информации из кулуаров, оказался буквально влюблен в манеру игры, демонстрируемую в те годы мексиканцем.

Провал в Шахтере и арендная дорога в Арис

Неудивительно, что оказавшись не в своей тарелке, а также будучи невостребованным у главного тренера, Нери Кастильо абсолютно провалился в «Шахтере». Он выдал неплохой матч в квалификации Лиги чемпионов против «Зальцбурга», когда уверенно реализовал пенальти и помог «горнякам» добыть победу с нужным счетом (3:1), а с ней – и путевку в групповую стадию турнира. Однако очень скоро мексиканец поплатился за свою самоуверенность, и когда в очередной раз взялся против воли Луческу пробивать 11-метровый, и сплоховал (вратарь «Нефтяника» из Ахтырки парировал удар Нери), то румынский коуч дал понять боссам, что больше не намерен терпеть этого выскочку среди своих подопечных.

Именно так в карьере Кастильо начался период аренд, в конечном итоге приведший его в «Арис». Сперва Нери поиграл за «Манчестер Сити», затем за «Днепр» и «Чикаго Файр», прежде чем в январе 2011-го вновь оказался в Греции. Тогда американский клуб изначально арендовал Кастильо на год с опцией выкупа, но уже через половину этого срока согласился, чтобы мексиканец отправился в субаренду в «Арис», хотя и сохранил за собой возможность его выкупа у «Шахтера».

OFFICIAL: Nery Castillo joins Aris FC on 5 month loan from Shakhtar Donestk. The Fire retain the right to purchase Castillo after the loan.