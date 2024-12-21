Касается и Цыганкова. Тренер Жироны загадал желание на 2025 год

Жирона в последнем для себя матче 2024 года обыграла Вальядолид со счетом 3:0, а наставник команды Мичел пожелал, чтобы в новом году у команды было больше здоровых игроков.

В первой части сезона Жирона потеряла многих ведущих футболистов, в том числе Виктора Цыганкова, который провел всего 10 матчей.

«Завершили год победой, набрали 25 очков – уже неплохо. 2024 год был невероятным в плане наших достижений – вышли в Лигу чемпионов, обыгрывали Барселону и Атлетико».

«В этом сезоне хочется финишировать в топ-7, но для этого нужно, чтобы все были здоровыми. У нас много травм, и на 2025 год я попрошу здоровых футболистов, потому что травм было слишком много», – сказал Мичел.