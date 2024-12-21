Украина. Премьер лига21 декабря 2024, 15:33 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:36
958
0
Остаться на острове. Легионер клуба УПЛ отказался возвращаться в Украину
Шахаб Захеди хочет продолжить играть в японском чемпионате
21 декабря 2024, 15:33 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:36
958
0
Иранский нападающий луганской «зари» Шахаб Захеди не планирует возвращаться в Украину, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, 29-летний футболист, выступающий в аренде в японском «Ависпа Фукуока», предпочитает продолжить выступать в Японии. В прошедшем сезоне иранец провел 34 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
Японский клуб попробует договориться о новой аренде либо о полноценном трансфере футболиста.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» ищет усиление на 3 позиции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 декабря 2024, 14:42 0
Поединок состоится 21 декабря в 19:30 по Киеву
Бокс | 21 декабря 2024, 11:00 7
Вспоминаем лучшие и самые важные
Бокс | 21.12.2024, 08:54
Футбол | 20.12.2024, 15:42
Бокс | 20.12.2024, 21:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.12.2024, 07:41 3
20.12.2024, 08:23 16
19.12.2024, 16:58 99
21.12.2024, 08:41
20.12.2024, 11:53 5
21.12.2024, 07:12 2
20.12.2024, 05:10
20.12.2024, 22:30 13