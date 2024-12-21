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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 15:33 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:36
958
0

Остаться на острове. Легионер клуба УПЛ отказался возвращаться в Украину

Шахаб Захеди хочет продолжить играть в японском чемпионате

21 декабря 2024, 15:33 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:36
958
0
Остаться на острове. Легионер клуба УПЛ отказался возвращаться в Украину
Transfermarkt. Шахаб Захеди

Иранский нападающий луганской «зари» Шахаб Захеди не планирует возвращаться в Украину, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 29-летний футболист, выступающий в аренде в японском «Ависпа Фукуока», предпочитает продолжить выступать в Японии. В прошедшем сезоне иранец провел 34 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

Японский клуб попробует договориться о новой аренде либо о полноценном трансфере футболиста.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» ищет усиление на 3 позиции.

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Шахаб Захеди Заря Луганск Ависпа Фукуока трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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