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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 04:32 | Обновлено 21 декабря 2024, 04:40
113
0

Источник: Заря ищет усиление на три позиции, Бартулович может уйти из клуба

Коуч луганской команды на следующей неделе проведет встречу с президентом

21 декабря 2024, 04:32 | Обновлено 21 декабря 2024, 04:40
113
0
Источник: Заря ищет усиление на три позиции, Бартулович может уйти из клуба
ФК Заря. Младен Бартулович

Руководство луганской Зари вскоре определится с главным тренером. И.о. руководителя команды Младен Бартулович обсудит свое будущее с президентом клуба Евгением Геллером на следующей неделе. Тогда станет известно: либо он продолжит исполнять обязанности главного тренера, либо команду возглавит другой специалист.

Луганская Заря для подготовки ко второй части сезона соберется 13 января в Киеве, после чего отправится в Турцию, где с 17 января по 15 февраля проведет сбор в Белеке. За этот период запланировано 7 товарищеских матчей. Соперниками станут польская Висла, а также клубы из Боснии, Австрии и Грузии.

В составе команды произошли перемены: Алиун Ндур и Бенито покинут клуб. В настоящее время селекционная служба ищет усиление на несколько позиций – центрбека (желательно с рабочей левой ногой), опорного полузащитника и вингера, сообщает ТаТоТаке.

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Заря Луганск Младен Бартулович отставка ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Алиун Ндур Евгений Геллер Бенито
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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