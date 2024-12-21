Источник: Заря ищет усиление на три позиции, Бартулович может уйти из клуба

Руководство луганской Зари вскоре определится с главным тренером. И.о. руководителя команды Младен Бартулович обсудит свое будущее с президентом клуба Евгением Геллером на следующей неделе. Тогда станет известно: либо он продолжит исполнять обязанности главного тренера, либо команду возглавит другой специалист.

Луганская Заря для подготовки ко второй части сезона соберется 13 января в Киеве, после чего отправится в Турцию, где с 17 января по 15 февраля проведет сбор в Белеке. За этот период запланировано 7 товарищеских матчей. Соперниками станут польская Висла, а также клубы из Боснии, Австрии и Грузии.

В составе команды произошли перемены: Алиун Ндур и Бенито покинут клуб. В настоящее время селекционная служба ищет усиление на несколько позиций – центрбека (желательно с рабочей левой ногой), опорного полузащитника и вингера, сообщает ТаТоТаке.