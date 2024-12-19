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Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:44
137
0

Заря начнет сбор в Турции спаррингом с поляками

Луганчане будут готовиться к сезону в Турции

19 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:44
137
0
Заря начнет сбор в Турции спаррингом с поляками
ФК Заря

Как стало известно Sport.ua футболисты «Зари» с 16 января по 15 февраля 2025 года проведут зарубежный этап подготовки ко второй части сезона – в Турции.

В первом спарринге соперником подопечных Младена Бартуловича будет 22 января польская «Висла» из Кракова. Запланировано проведение еще семи контрольных матчей.

По имеющимся данным вернутся футболисты «Зари» из отпуска 13 января и до отъезда в Турцию будут тренироваться в Киеве.

Известно, что больше не будут выступать за луганчан арендованные легионеры Бенито и Алиун Ндур. С тремя потенциальными новичками ведутся переговоры.

Сейчас «Заря» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 22 очка.

Ранее мы сообщали, что луганская «Заря» получила предложение в размере 400 тысяч евро за одного из своих лидеров.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Заря Луганск Младен Бартулович Висла Краков
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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