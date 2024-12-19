Заря начнет сбор в Турции спаррингом с поляками

Как стало известно Sport.ua футболисты «Зари» с 16 января по 15 февраля 2025 года проведут зарубежный этап подготовки ко второй части сезона – в Турции.

В первом спарринге соперником подопечных Младена Бартуловича будет 22 января польская «Висла» из Кракова. Запланировано проведение еще семи контрольных матчей.

По имеющимся данным вернутся футболисты «Зари» из отпуска 13 января и до отъезда в Турцию будут тренироваться в Киеве.

Известно, что больше не будут выступать за луганчан арендованные легионеры Бенито и Алиун Ндур. С тремя потенциальными новичками ведутся переговоры.

Сейчас «Заря» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 22 очка.

Ранее мы сообщали, что луганская «Заря» получила предложение в размере 400 тысяч евро за одного из своих лидеров.