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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:37
809
2

Предложение пришло. Заря может продать своего лидера

Луганский клуб получил оффер в размере 400 тысяч евро

17 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:37
809
2
Предложение пришло. Заря может продать своего лидера
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» получила предложение в размере 400 тысяч евро за одного из своих лидеров, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, луганский клуб пока что не согласен отпустить футболиста, имя которого не разглашается.

После 16 сыгранных туров луганская «Заря» расположилась на 8-м месте турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 22 очка.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зари» может вновь стать тренером одного из европейских клубов.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Gargantua81
Антюха в 1925?
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