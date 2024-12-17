Предложение пришло. Заря может продать своего лидера
Луганский клуб получил оффер в размере 400 тысяч евро
Луганская «Заря» получила предложение в размере 400 тысяч евро за одного из своих лидеров, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, луганский клуб пока что не согласен отпустить футболиста, имя которого не разглашается.
После 16 сыгранных туров луганская «Заря» расположилась на 8-м месте турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 22 очка.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зари» может вновь стать тренером одного из европейских клубов.
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