Польша17 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:37
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Опять за границу. Украинским тренером интересуются европейские клубы
Виктор Скрипник привлекает внимание «Шленска» и «Аполлона»
17 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:37
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Украинский тренер Виктор Скрипник привлекает внимание вроцлавского «Шленска» и кипрского «Аполлона», сообщает Sport Arena.
55-летний специалист начинал свою тренерскую деятельность в Европе, пройдя путь от ассистента тренера молодежной команды «Вердера» до главного тренера первой команды. Позже возглавлял «Ригу», а затем в Украине поработал в луганской «Заре», «Ворскле» и «Металлисте-1925».
Ранее сообщалось, что журналист прокомментировал слухи о возможном возвращении Виктора Скрипника в «Зарю».
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