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Польша
17 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:37
1255
0

Опять за границу. Украинским тренером интересуются европейские клубы

Виктор Скрипник привлекает внимание «Шленска» и «Аполлона»

17 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:37
1255
0
Опять за границу. Украинским тренером интересуются европейские клубы
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Украинский тренер Виктор Скрипник привлекает внимание вроцлавского «Шленска» и кипрского «Аполлона», сообщает Sport Arena.

55-летний специалист начинал свою тренерскую деятельность в Европе, пройдя путь от ассистента тренера молодежной команды «Вердера» до главного тренера первой команды. Позже возглавлял «Ригу», а затем в Украине поработал в луганской «Заре», «Ворскле» и «Металлисте-1925».

Ранее сообщалось, что журналист прокомментировал слухи о возможном возвращении Виктора Скрипника в «Зарю».

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Шленск Вроцлав Аполлон Лимасол Виктор Скрипник Ворскла Полтава Заря Луганск Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Sportarena
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