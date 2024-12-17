Опять за границу. Украинским тренером интересуются европейские клубы

Украинский тренер Виктор Скрипник привлекает внимание вроцлавского «Шленска» и кипрского «Аполлона», сообщает Sport Arena.

55-летний специалист начинал свою тренерскую деятельность в Европе, пройдя путь от ассистента тренера молодежной команды «Вердера» до главного тренера первой команды. Позже возглавлял «Ригу», а затем в Украине поработал в луганской «Заре», «Ворскле» и «Металлисте-1925».

Ранее сообщалось, что журналист прокомментировал слухи о возможном возвращении Виктора Скрипника в «Зарю».