Скрипник обидел президента из УПЛ. СМИ сватают специалиста тренировать клуб

Украинский журналист Игорь Цыганык оценил вероятность назначения Виктора Скрипника на должность главного тренера луганской «Зари». Журналист заявил, что у специалиста сложные отношения с президентом клуба.

«У Скрипника и Геллера сложные отношения. Евгений Борисович, несмотря на то, что недоволен игрой команды, является тем человеком, который не делает шаг назад. Думаю, что у него осталась обида на то, что Скрипник в свое время решил уйти из хорошей Зари в Днепр-1, не посоветовавшись с ним.

Также у Скрипника очень хорошие аппетиты. Его последние контракты в украинском футболе были по полмиллиона долларов в год, насколько я помню. Готова ли Заря сейчас платить такие деньги?», – рассказал журналист.

После ухода из Зари Скрипник возглавлял полтавскую Ворсклу (2022-2023) и харьковский Металлист 1925 (2023-2024). В настоящее время 55-летний специалист находится без работы.

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