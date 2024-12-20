Португалия20 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:48
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Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Анатолий и лиссабонский клуб уже работают над продлением сотрудничества
20 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:48
1605
0
Португальский комментатор Бруно Андраде сообщил, что лиссабонская «Бенфика» планирует продлить контракт с украинским вратарем Анатолием Трубиным.
«В случае Трубина переговоры уже начались, есть первые контакты», – цитирует Андраде CNN Portugal.
Анатолий перешел в «Бенфику» летом 2023 года из донецкого «Шахтера». За него лиссабонский клуб заплатил 10 млн евро.
В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 21 матч и пропустил 15 голов.
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