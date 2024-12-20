Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину

Португальский комментатор Бруно Андраде сообщил, что лиссабонская «Бенфика» планирует продлить контракт с украинским вратарем Анатолием Трубиным.

«В случае Трубина переговоры уже начались, есть первые контакты», – цитирует Андраде CNN Portugal.

Анатолий перешел в «Бенфику» летом 2023 года из донецкого «Шахтера». За него лиссабонский клуб заплатил 10 млн евро.

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 21 матч и пропустил 15 голов.