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Португалия
20 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:48
1605
0

Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину

Анатолий и лиссабонский клуб уже работают над продлением сотрудничества

20 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:48
1605
0
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальский комментатор Бруно Андраде сообщил, что лиссабонская «Бенфика» планирует продлить контракт с украинским вратарем Анатолием Трубиным.

«В случае Трубина переговоры уже начались, есть первые контакты», – цитирует Андраде CNN Portugal.

Анатолий перешел в «Бенфику» летом 2023 года из донецкого «Шахтера». За него лиссабонский клуб заплатил 10 млн евро.

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 21 матч и пропустил 15 голов.

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Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу продление контракта
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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