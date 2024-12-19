До первого места пока не долететь. Бенфика и Трубин провели отложенный матч
Орлы переиграли Насьонал Фуншал в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Португалии
19 декабря состоялся перенесенный матч 8-го тура чемпионата Португалии между командами Насьонал Фуншал и Бенфика.
Поединок прошел на арене Стадион Мадейры. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.
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Дубль в этом поединке сделал аргентинец Анхель Ди Мария. Первый мяч на 59-й минуте Анхель забил с пенальти.
Ворота гостей защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Работы у украинца было мало – он оформил 1 сейв.
Поединок Насьонал – Бенфика должен был состояться еще 6 октября, однако на 9-й минуте игра была прервана. Причиной тогда стал густой туман на стадионе и полное отсутствие видимости.
Сейчас Бенфика с 35 очками занимает второе место в таблице национального первенства. У лидера Спортинга 36 пунктов. Топ-3 замыкает Порту с 34 баллами.
Чемпионат Португалии 2024/25. 8-й тур, 19 декабря
Насьонал Фуншал – Бенфика – 0:2
Голы: Ди Мария, 59 (пен.), 74
Таблица чемпионата Португалии 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|14
|12
|0
|2
|43 - 10
|36
|2
|Бенфика
|14
|11
|2
|1
|34 - 8
|35
|3
|Порту
|14
|11
|1
|2
|33 - 9
|34
|4
|Санта Клара
|14
|9
|0
|5
|16 - 13
|27
|5
|Брага
|14
|7
|4
|3
|25 - 16
|25
|6
|Витория Гимараеш
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|7
|Морейренсе
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|8
|Фамаликау
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|9
|Каза Пия
|14
|4
|5
|5
|13 - 17
|17
|10
|Жил Висенте
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|11
|Риу Аве
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|12
|Эшторил
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|13
|Насьонал
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|14
|АВС
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|15
|Эштрела Амадора
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|16
|Боавишта
|14
|2
|5
|7
|10 - 19
|11
|17
|Арока
|14
|3
|2
|9
|8 - 23
|11
|18
|Фаренсе
|14
|2
|3
|9
|7 - 20
|9
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