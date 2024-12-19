До первого места пока не долететь. Бенфика и Трубин провели отложенный матч

19 декабря состоялся перенесенный матч 8-го тура чемпионата Португалии между командами Насьонал Фуншал и Бенфика.

Поединок прошел на арене Стадион Мадейры. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

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Дубль в этом поединке сделал аргентинец Анхель Ди Мария. Первый мяч на 59-й минуте Анхель забил с пенальти.

Ворота гостей защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Работы у украинца было мало – он оформил 1 сейв.

Поединок Насьонал – Бенфика должен был состояться еще 6 октября, однако на 9-й минуте игра была прервана. Причиной тогда стал густой туман на стадионе и полное отсутствие видимости.

Сейчас Бенфика с 35 очками занимает второе место в таблице национального первенства. У лидера Спортинга 36 пунктов. Топ-3 замыкает Порту с 34 баллами.

Чемпионат Португалии 2024/25. 8-й тур, 19 декабря

Насьонал Фуншал – Бенфика – 0:2

Голы: Ди Мария, 59 (пен.), 74

Таблица чемпионата Португалии 2024/25