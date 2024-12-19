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Чемпионат Португалии
Насьонал
19.12.2024 19:00 – FT 0 : 2
Бенфика
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Португалия
19 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 19 декабря 2024, 21:22
380
0

До первого места пока не долететь. Бенфика и Трубин провели отложенный матч

Орлы переиграли Насьонал Фуншал в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Португалии

19 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 19 декабря 2024, 21:22
380
0
До первого места пока не долететь. Бенфика и Трубин провели отложенный матч
ФК Бенфика. Анхель Ди Мария

19 декабря состоялся перенесенный матч 8-го тура чемпионата Португалии между командами Насьонал Фуншал и Бенфика.

Поединок прошел на арене Стадион Мадейры. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этом поединке сделал аргентинец Анхель Ди Мария. Первый мяч на 59-й минуте Анхель забил с пенальти.

Ворота гостей защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Работы у украинца было мало – он оформил 1 сейв.

Поединок Насьонал – Бенфика должен был состояться еще 6 октября, однако на 9-й минуте игра была прервана. Причиной тогда стал густой туман на стадионе и полное отсутствие видимости.

Сейчас Бенфика с 35 очками занимает второе место в таблице национального первенства. У лидера Спортинга 36 пунктов. Топ-3 замыкает Порту с 34 баллами.

Чемпионат Португалии 2024/25. 8-й тур, 19 декабря

Насьонал Фуншал – Бенфика – 0:2

Голы: Ди Мария, 59 (пен.), 74

Таблица чемпионата Португалии 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 14 12 0 2 43 - 10 36
2 Бенфика 14 11 2 1 34 - 8 35
3 Порту 14 11 1 2 33 - 9 34
4 Санта Клара 14 9 0 5 16 - 13 27
5 Брага 14 7 4 3 25 - 16 25
6 Витория Гимараеш 14 6 4 4 18 - 14 22
7 Морейренсе 14 6 2 6 19 - 19 20
8 Фамаликау 14 4 7 3 17 - 15 19
9 Каза Пия 14 4 5 5 13 - 17 17
10 Жил Висенте 14 4 4 6 17 - 24 16
11 Риу Аве 14 4 4 6 15 - 25 16
12 Эшторил 14 3 5 6 12 - 21 14
13 Насьонал 14 3 3 8 8 - 19 12
14 АВС 14 2 6 6 11 - 22 12
15 Эштрела Амадора 14 3 3 8 12 - 24 12
16 Боавишта 14 2 5 7 10 - 19 11
17 Арока 14 3 2 9 8 - 23 11
18 Фаренсе 14 2 3 9 7 - 20 9
Полная таблица

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Насьонал Фуншал пенальти Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу доигрывание матча Анхель Ди Мария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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