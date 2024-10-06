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Португалия
06 октября 2024, 19:59 | Обновлено 06 октября 2024, 21:06
65
0

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Насьональ

Игра 8-го тура чемпионата Португалии начнется 6 октября в 20:00

06 октября 2024, 19:59 | Обновлено 06 октября 2024, 21:06
65
0
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Насьональ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 8-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Насьональ».

Встреча начнется 6 октября в 20:00 по киевскому времени.

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Насьональ

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Насьонал Фуншал стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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