Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 8-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Насьональ».

Встреча начнется 6 октября в 20:00 по киевскому времени.

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Насьональ