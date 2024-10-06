Португалия06 октября 2024, 19:59 | Обновлено 06 октября 2024, 21:06
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Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Насьональ
Игра 8-го тура чемпионата Португалии начнется 6 октября в 20:00
06 октября 2024, 19:59 | Обновлено 06 октября 2024, 21:06
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Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 8-го тура чемпионата Португалии.
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«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Насьональ».
Встреча начнется 6 октября в 20:00 по киевскому времени.
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Насьональ
🚨 TEAM NEWS! 🚨#CDNSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/y4ms0HZfh5— SL Benfica (@slbenfica_en) October 6, 2024
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