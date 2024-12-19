Португалия19 декабря 2024, 22:13 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:14
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Насьонал – Бенфика – 0:2. Сухой матч Трубина и дубль Ди Марии. Видео голов
Смотрите видеообзор перенесенного матча 8-го тура чемпионата Португалии
19 декабря 2024, 22:13 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:14
137
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19 декабря в рамках перенесенного 8-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Насьонал» и «Бенфика».
Игра проходила на стадионе «Мадейры» в Фуншале, где команда «Бенфика» одержала победу со счётом 2:0. Украинец Анатолий Трубин отстоял матч на ноль, не пропустив ни одного гола, а Ди Мария забил дубль в перенесененом матче.
Чемпионат Португалии. 8 тур. 19 декабря
«Насьонал» – «Бенфика» – 0:2
Голы: Ди Мария 59, 74
Видеообзор матча:
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