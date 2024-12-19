Насьонал – Бенфика – 0:2. Сухой матч Трубина и дубль Ди Марии. Видео голов

19 декабря в рамках перенесенного 8-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Насьонал» и «Бенфика».

Игра проходила на стадионе «Мадейры» в Фуншале, где команда «Бенфика» одержала победу со счётом 2:0. Украинец Анатолий Трубин отстоял матч на ноль, не пропустив ни одного гола, а Ди Мария забил дубль в перенесененом матче.

Чемпионат Португалии. 8 тур. 19 декабря

«Насьонал» – «Бенфика» – 0:2

Голы: Ди Мария 59, 74

Видеообзор матча: