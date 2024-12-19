Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Насьонал – Бенфика – 0:2. Сухой матч Трубина и дубль Ди Марии. Видео голов
Португалия
19 декабря 2024, 22:13 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:14
137
0

Насьонал – Бенфика – 0:2. Сухой матч Трубина и дубль Ди Марии. Видео голов

Смотрите видеообзор перенесенного матча 8-го тура чемпионата Португалии

19 декабря 2024, 22:13 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:14
137
0
Насьонал – Бенфика – 0:2. Сухой матч Трубина и дубль Ди Марии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках перенесенного 8-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Насьонал» и «Бенфика».

Игра проходила на стадионе «Мадейры» в Фуншале, где команда «Бенфика» одержала победу со счётом 2:0. Украинец Анатолий Трубин отстоял матч на ноль, не пропустив ни одного гола, а Ди Мария забил дубль в перенесененом матче.

Чемпионат Португалии. 8 тур. 19 декабря

«Насьонал» – «Бенфика» – 0:2

Голы: Ди Мария 59, 74

Видеообзор матча:

По теме:
Очередной сухарь. Известна оценка Трубина за clean sheet в чемпионате
Суперлига. Галичанка одержала две победы над Ровно
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Насьонал Фуншал Бенфика чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анхель Ди Мария Анатолий Трубин
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Бокс | 19 декабря 2024, 08:25 1
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри

Промоутер признался, что планы Усика о возвращении в крузеры – не шутка

«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
Футбол | 19 декабря 2024, 14:11 14
«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ

Виктор не понимает некоторых празднований футболистов «Динамо»

«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 09:01
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Интер – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Футбол | 19.12.2024, 21:21
Интер – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Интер – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Футбол | 19.12.2024, 05:03
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
17.12.2024, 23:47 5
Футбол
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
18.12.2024, 07:49 4
Бокс
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
18.12.2024, 20:52 14
Футбол
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
17.12.2024, 23:50 4
Бокс
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.12.2024, 13:39
Бокс
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем