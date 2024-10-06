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Насьонал
06.10.2024 20:00 – Матч прерван, 11’ 0 : 0
Бенфика
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Португалия
06 октября 2024, 20:50 | Обновлено 06 октября 2024, 21:00
6816
0

Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?

Причина – густой туман на стадионе и полное отсутствие видимости

06 октября 2024, 20:50 | Обновлено 06 октября 2024, 21:00
6816
0
Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?
Twitter

В матче 8-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях играет против «Насьоналя».

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на игру в стартовом составе орлов.

На 9-й минуте игра была прервана. Причина – густой туман на стадионе и полное отсутствие видимости.

Все футболисты команд, включая Трубина, ушли в раздевалки, о судьбе матча станет известно позже.

«Бенфика» с 16 очками входит в топ-3 чемпионата Португалии, «Насьонал» с 5 очками занимает предпоследнюю 17-ю позицию.

Фотогалерея: Насьональ – Бенфика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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