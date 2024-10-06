Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?
Причина – густой туман на стадионе и полное отсутствие видимости
В матче 8-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях играет против «Насьоналя».
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на игру в стартовом составе орлов.
На 9-й минуте игра была прервана. Причина – густой туман на стадионе и полное отсутствие видимости.
Все футболисты команд, включая Трубина, ушли в раздевалки, о судьбе матча станет известно позже.
«Бенфика» с 16 очками входит в топ-3 чемпионата Португалии, «Насьонал» с 5 очками занимает предпоследнюю 17-ю позицию.
Фотогалерея: Насьональ – Бенфика
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