Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?

В матче 8-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях играет против «Насьоналя».

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на игру в стартовом составе орлов.

На 9-й минуте игра была прервана. Причина – густой туман на стадионе и полное отсутствие видимости.

Все футболисты команд, включая Трубина, ушли в раздевалки, о судьбе матча станет известно позже.

«Бенфика» с 16 очками входит в топ-3 чемпионата Португалии, «Насьонал» с 5 очками занимает предпоследнюю 17-ю позицию.

Фотогалерея: Насьональ – Бенфика