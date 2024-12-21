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  4. ЧУЙЧЕНКО: «Второе место Украина обязана занимать в группе отбора на ЧМ»
Сборная УКРАИНЫ
21 декабря 2024, 15:19 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:39
434
0

ЧУЙЧЕНКО: «Второе место Украина обязана занимать в группе отбора на ЧМ»

Экс-нападающий ряда украинских клубов высказался о выступлениях украинских команд

21 декабря 2024, 15:19 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:39
434
0
ЧУЙЧЕНКО: «Второе место Украина обязана занимать в группе отбора на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Ворсклы», «Полиграфтехники» («Александрии») и «Металлиста» Сергей Чуйченко прокомментировал результаты жеребьевки для сборной Украины в отборе чемпионата мира-2026, а также высказался о выступлении украинских команд в первой половине этого сезона.

– Сергей Александрович, как считаете, какие шансы у сборной Украины в группе отборочного цикла чемпионата мира-2026, где желто-синим предстоит сыграть с Исландией, Азербайджаном и победителем пары в Лиге наций Франция/Хорватия?

– И у французов, и у хорватов сильные сборные. Но все-таки я бы хотел, чтобы в группе с Украиной была Хорватия. Но также хочу сказать, что в любом случае фаворитом нашего квартета будут либо французы, либо хорваты. А второе место нам будет по зубам! В этой группе как минимум вторую позицию мы должны занимать. То есть второй сборная Украины обязана становиться, чтобы затем в матчах плей-офф побороться за путевку на мундиаль. Я надеюсь, что так и будет! Второе место надо занимать точно, а насчет первой позиции уже как получится. Многое будет зависеть от того, как мы сыграем против Франции или Хорватии. Важно будет и то, на сколько удачно мы сыграем в первом туре с победителем этой пары. После поединка первого тура будет многое понятно. Но, повторюсь, второе место мы обязаны занимать в этой группе!

– В целом какие у вас остались впечатления от выступления «Шахтера» и «Динамо» в еврокубках?

– От киевского «Динамо» я, конечно, ожидал большего. Как-то не получилось у них удачно сыграть в этом сезоне еврокубков. Впервые в истории динамовцы продемонстрировали такие результаты. Забили всего один мяч, все матчи проиграли. Может быть, в оставшихся двух поединках киевляне настроятся и возьмут очки в копилку Украины. Хотя соперники в лице «Галатасарая» и «РФШ» тоже не слабые. Но все будет зависеть от того, какой будет у «Динамо» настрой и как они будут играть. По «Шахтеру» можно сказать, что в принципе дончане в некоторых матчах неплохо сыграли. И «горняки» хотя бы взяли 4 очка! Но хочется, чтобы наши команды больше набирали баллов в копилку Украины для таблицы коэффициентов УЕФА. Я хочу акцентировать на том, что мы рассчитываем на «Шахтер» и «Динамо» в плане набора ими очков для копилки Украины! Это нужно для того, чтобы в следующих сезонах больше наших команд играло на еврокубковой арене.

– Но на фоне провала в еврокубках «Динамо» выиграло первую половину УПЛ!

– Просто у «Динамо» маленькая скамейка запасных для того, чтобы играть в УПЛ и в еврокубках. В связи с этим им где-то не хватало футболистов для Лиги Европы. У киевлян были травмированные, а также пропускали поединки те же Шапаренко и Пихаленок. А это все-таки лидеры, которые могли помочь команде в важных матчах. Также, может, у «Динамо» где-то был большой настрой на чемпионат Украины, чтобы выиграть его. И в связи с этим, наверное, не хватило сил на матчи Лиги Европы. А «Шахтер», наоборот, на евроарене более-менее неплохо играл, а в чемпионате Украины в первой половине сезона, честно говоря, слабо выступил. За всю историю, сколько я помню «Шахтер», это, наверное, для него самый неудачный сезон.

– Кстати, «Шахтер» проиграл «Александрии» и дважды уступил «Полесью»! С чем это может быть связано?

– В обороне у них не все получалось. Мы привыкли к тому, что «Шахтер» в чемпионате Украины много голов забивает. Хотя в некоторых поединках дончане, конечно, забивали достаточно мячей!

– Что скажете по поводу вашей бывшей команды «Александрии»?

– «Александрия» в этом году удивила! Ротань молодец в том плане, что он команде поставил игру. Александрийцы играют в достаточно хороший футбол! Они и агрессивно играют, когда надо. Я считаю, что в этом сезоне Ротань очень хорошо команду подготовил. В том году его за результаты критиковали. А в этом сезоне он очень здорово со своим тренерским штабом поработал и доказал, что они находятся на правильном пути.

– Но ко второй «Александрии», кроме «Шахтера», где-то приближается и тот же «Кривбасс». Да и у «Полесья» еще есть шансы!

– Я все-таки считал, что «Полесье» будет бороться за третье место. А по поводу «Кривбасса» стоит отметить, что они идут уже на четвертом месте. И, если криворожская команда будет продолжать играть в том же духе, она может даже побороться за третье место!

– Вы как специалист по забитым мячам и лучший голеадор в истории Первой лиги, что думаете по поводу борьбы за лучшего снайпера УПЛ? Сейчас лидирует Ванат с 10 голами, а у второго Гуцуляка 9 автографов в воротах оппонентов! У кого больше шансов на то, чтобы занять первое место?

– Я думаю, что однозначно больше всего шансов у Ваната. Естественно, это связано с тем, что «Динамо» Киев играет в атакующий футбол. Он имеет много моментов в играх, а значит у него больше шансов забивать. И Ванат, являясь центральным нападающим, просто обязан больше всех забивать! Гуцуляк молодец, что забивает много, но все равно он выполняет роль крайнего атакующего полузащитника. Поэтому, я считаю, что Ванат его все равно обгонит. Повторюсь, так как «Динамо» играет в атакующий футбол, а Влад, как центральный нападающий, должен обогнать всех по этому показателю.

– Филиппов тоже нормальную результативность показал. С 6 голами тоже еще имеет шансы стать лучшим?

– Филиппову это сделать будет сложнее в том плане, что у Ваната будет больше моментов в играх. Поэтому я ставлю на то, что все-таки Ванат станет лучшим голеадором. Филиппов бороться будет! Вопросов здесь нет. Но выиграет все равно Ванат.

– По поводу Филиппова что можете добавить? Показывает стабильность он?

– Молодец Саня! Филиппов доказал в «Днепре-1» и сейчас доказывает в «Александрии» свой уровень игры. Он стабильный, опытный игрок. Филиппов, однозначно, составит конкуренцию Ванату!

– А игроки «Шахтера» могут претендовать на звание лучшего? Тот же Судаков?

– Судаков, однозначно, не будет лучшим бомбардиром. Потому как все-таки нападающие должны быть номер один в таких гонках. Нападающий должен больше всех забивать. Я считаю, что от «Шахтера» Сикан, который является форвардом, будет бороться за попадание в тройку лучших бомбардиров УПЛ. Но все равно, я считаю, что выиграет Ванат!

– Хотя те же Гуцуляк и Назаренко от «Полесья» тоже немало забили! На двоих у них 16 голов!

– Я это прекрасно понимаю. Но они крайние атакующие полузащитники, а не центрфорварды. Это очень много значит! Хотя Гуцуляк и Назаренко молодцы. Дай Бог, чтобы они и во второй половине сезона также забивали! Свою игру в первой половине сезона они могут занести себе в актив!

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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