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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 11:15 |
227
0

«Славный украинский казак». В УАФ обратились к Усику перед боем с Фьюри

В видео приняли участие Шевченко, Ребров и игроки сборной

21 декабря 2024, 11:15 |
227
0
«Славный украинский казак». В УАФ обратились к Усику перед боем с Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинская ассоциация футбола опубликовала видео-обращение к украинскому боксеру в супертяжелом весе Александру Усику накануне реванша против британца Тайсона Фьюри.

Сначала слово взял главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и некоторые игроки команды:

«Саша, привет. Тебе есть сообщение от сборной. Бьешь точно, блокируешь уверенно, контратакуешь быстро, выкладываешься на максимум, завершаешь точно, не отступаешь, поражаешь стойкостью. Мы с тобой».

Позже речь выдал президент УАФ Андрей Шевченко:

«Саня, ты славный украинский казак. Твоя сила, выдержка и дух вдохновляют миллионы. Ты уже доказал, что можешь достичь невозможного, и я уверен, что сделаешь это снова. Вся Украина болеет за тебя. До победы, друг!»

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри видео Сергей Ребров Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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