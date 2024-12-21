«Славный украинский казак». В УАФ обратились к Усику перед боем с Фьюри
В видео приняли участие Шевченко, Ребров и игроки сборной
Украинская ассоциация футбола опубликовала видео-обращение к украинскому боксеру в супертяжелом весе Александру Усику накануне реванша против британца Тайсона Фьюри.
Сначала слово взял главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и некоторые игроки команды:
«Саша, привет. Тебе есть сообщение от сборной. Бьешь точно, блокируешь уверенно, контратакуешь быстро, выкладываешься на максимум, завершаешь точно, не отступаешь, поражаешь стойкостью. Мы с тобой».
Позже речь выдал президент УАФ Андрей Шевченко:
«Саня, ты славный украинский казак. Твоя сила, выдержка и дух вдохновляют миллионы. Ты уже доказал, что можешь достичь невозможного, и я уверен, что сделаешь это снова. Вся Украина болеет за тебя. До победы, друг!»
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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.
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