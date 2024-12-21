Переговоры. Известны подробности о интересе к иностранному форварду Шахтера
Кевин Келси находится в поле зрения зарубежных клубов
Венесуэльский нападающий донецкого «Шахтера» Кевин Келси стал предметом переговоров между «горняками» и французским «Лансом», сообщает Cristian Moraes.
По информации источника, стороны обсудили возможный переход 20-летнего игрока на матче украинской команды и мюнхенской «Баварии».
В конце концов, руководство «Шахтера» не устроила та сумма, которую руководство французского клуба предлагало за Келси.
Что же касается заинтересованности из МЛС, то «Портленд Тимберс» провел переговоры с «Шахтером». Американский клуб считает, что переговоры прошли успешно, но договоренности еще не достигнуты.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер U-19» узнал своего соперника в 1/16 Юношеской лиги УЕФА.
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