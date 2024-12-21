Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры. Известны подробности о интересе к иностранному форварду Шахтера
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 12:50 | Обновлено 21 декабря 2024, 12:59
1154
1

Переговоры. Известны подробности о интересе к иностранному форварду Шахтера

Кевин Келси находится в поле зрения зарубежных клубов

21 декабря 2024, 12:50 | Обновлено 21 декабря 2024, 12:59
1154
1
Переговоры. Известны подробности о интересе к иностранному форварду Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

Венесуэльский нападающий донецкого «Шахтера» Кевин Келси стал предметом переговоров между «горняками» и французским «Лансом», сообщает Cristian Moraes.

По информации источника, стороны обсудили возможный переход 20-летнего игрока на матче украинской команды и мюнхенской «Баварии».

В конце концов, руководство «Шахтера» не устроила та сумма, которую руководство французского клуба предлагало за Келси.

Что же касается заинтересованности из МЛС, то «Портленд Тимберс» провел переговоры с «Шахтером». Американский клуб считает, что переговоры прошли успешно, но договоренности еще не достигнуты.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер U-19» узнал своего соперника в 1/16 Юношеской лиги УЕФА.

По теме:
Барселона и ПСЖ устроят трансферный поединок за вингера Ливерпуля
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
Известна сумма. Реал в погоне за звездным защитником сборной Франции
Ланс Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Бавария Кевин Келси Портленд Тимберс
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 21 декабря 2024, 07:12 2
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Бокс | 21 декабря 2024, 08:20 0
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда

Старт шоу в Эр-Рияде запланирован на 17:30, Александр и Тайсон выйдут после 00:00

«Славный украинский казак». В УАФ обратились к Усику перед боем с Фьюри
Футбол | 21.12.2024, 11:15
«Славный украинский казак». В УАФ обратились к Усику перед боем с Фьюри
«Славный украинский казак». В УАФ обратились к Усику перед боем с Фьюри
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Футбол | 20.12.2024, 15:42
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Женский футбол во всей красе. Аргентинки получили 6 красных за 1 минуту
Футбол | 21.12.2024, 04:51
Женский футбол во всей красе. Аргентинки получили 6 красных за 1 минуту
Женский футбол во всей красе. Аргентинки получили 6 красных за 1 минуту
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Жодних переговорів! Тільки повна перемога і кордони 1991 року! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
20.12.2024, 15:05 13
Футбол
Тайсон все-таки соврал. Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем
Тайсон все-таки соврал. Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем
20.12.2024, 21:28 4
Бокс
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
20.12.2024, 23:42
Футбол
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 13
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
19.12.2024, 11:09 2
Бокс
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
20.12.2024, 08:23 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем