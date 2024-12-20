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20 декабря 2024, 13:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 14:07
1773
0

Шахтер U-19 и Динамо U-19 узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала

20 декабря 2024, 13:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 14:07
1773
0
Шахтер U-19 и Динамо U-19 узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
УЕФА

20 декабря в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Жеребьевка определила участников одноматчевых противостояний, которые состоятся 11 или 12 февраля 2025 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

К 22 командам, которые определились по итогам этапа лиги Пути Лиги чемпионов, присоединяются 10 победителей 3-го раунда Пути чемпионов.

В 1/16 финала примут участие два украинских клуба: Шахтер Донецк U-19 и Динамо Киев U-19.

Соперником Шахтера Донецк U-19 стал Хоффенхайм (Германия)

Оппонентом Динамо Киев U-19 будет Аталанта (Италия)

Ранее донецкая команда заняла 14-е место по Пути Лиги чемпионов, а киевский клуб успешно прошел Марибор (Словения) и 2 Коррику (Косово) по Пути чемпионов.

Клубы, завершившие путь Лиги чемпионов на позициях с 1 по 6, являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими турнир на позициях с 17 по 22. Победители третьего раунда Пути чемпионов являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими лиговую стадию на позициях с 7 по 16.

Победители 1/16 финала выйдут в стадию 1/8 финала. Динамо проведет свой поединок на условно домашней арене, а Шахтер – в гостях.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

1/16 финала, 11 или 12 февраля 2025 года

  • Интер (Италия) – Лилль (Франция)
  • Спортинг Лиссабон (Португалия) – Монако (Франция)
  • РБ Зальцбург (Австрия) – Селтик (Шотландия)
  • Барселона (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • Штутгарт (Германия) – Ливерпуль (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Динамо Киев (Украина) – Аталанта (Италия)
  • Рапид Вена (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)
  • Трабзонспор (Турция) – Ювентус (Италия)
  • Мидтьюлланд (Дания) – Манчестер Сити (Англия)
  • Олимпиакос (Греция) – Жирона (Испания)
  • Бетис (Испания) – Бавария (Германия)
  • Хоффенхайм (Германия) – Шахтер (Украина)
  • Академия Пушкаша (Венгрия) – Астон Вилла (Англия)
  • Локомотива Загреб (Хорватия) – Штурм (Австрия)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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