Шахтер U-19 и Динамо U-19 узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала
20 декабря в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Жеребьевка определила участников одноматчевых противостояний, которые состоятся 11 или 12 февраля 2025 года.
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К 22 командам, которые определились по итогам этапа лиги Пути Лиги чемпионов, присоединяются 10 победителей 3-го раунда Пути чемпионов.
В 1/16 финала примут участие два украинских клуба: Шахтер Донецк U-19 и Динамо Киев U-19.
Соперником Шахтера Донецк U-19 стал Хоффенхайм (Германия)
Оппонентом Динамо Киев U-19 будет Аталанта (Италия)
Ранее донецкая команда заняла 14-е место по Пути Лиги чемпионов, а киевский клуб успешно прошел Марибор (Словения) и 2 Коррику (Косово) по Пути чемпионов.
Клубы, завершившие путь Лиги чемпионов на позициях с 1 по 6, являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими турнир на позициях с 17 по 22. Победители третьего раунда Пути чемпионов являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими лиговую стадию на позициях с 7 по 16.
Победители 1/16 финала выйдут в стадию 1/8 финала. Динамо проведет свой поединок на условно домашней арене, а Шахтер – в гостях.
Юношеская лига УЕФА 2024/25
1/16 финала, 11 или 12 февраля 2025 года
- Интер (Италия) – Лилль (Франция)
- Спортинг Лиссабон (Португалия) – Монако (Франция)
- РБ Зальцбург (Австрия) – Селтик (Шотландия)
- Барселона (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия)
- Штутгарт (Германия) – Ливерпуль (Англия)
- Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- Динамо Киев (Украина) – Аталанта (Италия)
- Рапид Вена (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)
- Трабзонспор (Турция) – Ювентус (Италия)
- Мидтьюлланд (Дания) – Манчестер Сити (Англия)
- Олимпиакос (Греция) – Жирона (Испания)
- Бетис (Испания) – Бавария (Германия)
- Хоффенхайм (Германия) – Шахтер (Украина)
- Академия Пушкаша (Венгрия) – Астон Вилла (Англия)
- Локомотива Загреб (Хорватия) – Штурм (Австрия)
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