Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Кто для Шахтера и Динамо? Смотреть онлайн LIVE
20 декабря в 13:00 в Ньоне пройдет жеребьевка Юношеской лиги УЕФА
20 декабря в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Жеребьевка определит участников одноматчевых противостояний, которые состоятся 11 или 12 февраля 2025 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
К 22 командам, которые определились по итогам этапа лиги Пути Лиги чемпионов, присоединяются 10 победителей 3-го раунда Пути чемпионов.
В 1/16 финала примут участие два украинских клуба: Шахтер Донецк U-19 и Динамо Киев U-19.
Ранее донецкая команда заняла 14-е место по Пути Лиги чемпионов, а киевский клуб успешно прошел Марибор (Словения) и 2 Коррику (Косово) по Пути чемпионов.
Потенциальные соперники для Шахтера Донецк (несеяный статус):
- АЗ Алкмаар (Нидерланды), Академия Пушкаша (Венгрия), Хоффенхайм (Германия), Мидтьюлланд (Дания), Бетис (Испания), Локомотива Загреб (Хорватия), Олимпиакос (Греция), Рапид Вена (Австрия), Трабзонспор (Турция)
Потенциальные соперники для Динамо Киев (сеяный статус):
- Аталанта (Италия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Манчестер Сити (Англия), Жирона (Испания), Бавария (Германия), Астон Вилла (Англия), Штурм (Австрия)
Клубы, завершившие путь Лиги чемпионов на позициях с 1 по 6, являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими турнир на позициях с 17 по 22.
Победители третьего раунда Пути чемпионов являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими лиговую стадию на позициях с 7 по 16.
Клубы из одной страны-ассоциации не могут встретиться друг с другом. Сеяные клубы проведут матчи 1/16 финала дома.
Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Кто для Шахтера и Динамо? Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки проводится 20 декабря в 13:00 на официальном сайте УЕФА
Юношеская лига УЕФА 2024/25
Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала
Матчи: 11 или 12 февраля 2025 года
Секция 1
Сеянные команды
- Интер (Италия)
- Спортинг Лиссабон (Португалия)
- РБ Зальцбург (Австрия)
- Барселона (Испания)
- Штутгарт (Германия)
- Реал Мадрид (Испания)
Несеяные команды
- Селтик (Шотландия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Ливерпуль (Англия)
- Лилль (Франция)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Монако (Франция)
Секция 2
Сеяные команды
- Динамо Киев (Украина)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Академия Пушкаша (Венгрия)
- Хоффенхайм (Германия)
- Мидтьюлланд (Дания)
- Бетис (Испания)
- Локомотива Загреб (Хорватия)
- Олимпиакос (Греция)
- Рапид Вена (Австрия)
- Трабзонспор (Турция)
Несеяные команды
- Аталанта (Италия)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- Бенфика (Португалия)
- Ювентус (Италия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Жирона (Испания)
- Бавария (Германия)
- Шахтер (Украина)
- Астон Вилла (Англия)
- Штурм (Австрия)
Корзины посева
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Поединок состоится 20 декабря в 22:00 по Киеву
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