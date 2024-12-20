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20 декабря 2024, 09:55 | Обновлено 20 декабря 2024, 10:47
496
0

Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Кто для Шахтера и Динамо? Смотреть онлайн LIVE

20 декабря в 13:00 в Ньоне пройдет жеребьевка Юношеской лиги УЕФА

20 декабря 2024, 09:55 | Обновлено 20 декабря 2024, 10:47
496
0
Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Кто для Шахтера и Динамо? Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

20 декабря в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Жеребьевка определит участников одноматчевых противостояний, которые состоятся 11 или 12 февраля 2025 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

К 22 командам, которые определились по итогам этапа лиги Пути Лиги чемпионов, присоединяются 10 победителей 3-го раунда Пути чемпионов.

В 1/16 финала примут участие два украинских клуба: Шахтер Донецк U-19 и Динамо Киев U-19.

Ранее донецкая команда заняла 14-е место по Пути Лиги чемпионов, а киевский клуб успешно прошел Марибор (Словения) и 2 Коррику (Косово) по Пути чемпионов.

Потенциальные соперники для Шахтера Донецк (несеяный статус):

  • АЗ Алкмаар (Нидерланды), Академия Пушкаша (Венгрия), Хоффенхайм (Германия), Мидтьюлланд (Дания), Бетис (Испания), Локомотива Загреб (Хорватия), Олимпиакос (Греция), Рапид Вена (Австрия), Трабзонспор (Турция)

Потенциальные соперники для Динамо Киев (сеяный статус):

  • Аталанта (Италия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Манчестер Сити (Англия), Жирона (Испания), Бавария (Германия), Астон Вилла (Англия), Штурм (Австрия)

Клубы, завершившие путь Лиги чемпионов на позициях с 1 по 6, являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими турнир на позициях с 17 по 22.

Победители третьего раунда Пути чемпионов являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими лиговую стадию на позициях с 7 по 16.

Клубы из одной страны-ассоциации не могут встретиться друг с другом. Сеяные клубы проведут матчи 1/16 финала дома.

Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Кто для Шахтера и Динамо? Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится 20 декабря в 13:00 на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала

Матчи: 11 или 12 февраля 2025 года

Секция 1

Сеянные команды

  • Интер (Италия)
  • Спортинг Лиссабон (Португалия)
  • РБ Зальцбург (Австрия)
  • Барселона (Испания)
  • Штутгарт (Германия)
  • Реал Мадрид (Испания)

Несеяные команды

  • Селтик (Шотландия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Лилль (Франция)
  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Монако (Франция)

Секция 2

Сеяные команды

  • Динамо Киев (Украина)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Академия Пушкаша (Венгрия)
  • Хоффенхайм (Германия)
  • Мидтьюлланд (Дания)
  • Бетис (Испания)
  • Локомотива Загреб (Хорватия)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Рапид Вена (Австрия)
  • Трабзонспор (Турция)

Несеяные команды

  • Аталанта (Италия)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • Бенфика (Португалия)
  • Ювентус (Италия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Жирона (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Шахтер (Украина)
  • Астон Вилла (Англия)
  • Штурм (Австрия)

Корзины посева

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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