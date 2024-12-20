20 декабря в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Жеребьевка определит участников одноматчевых противостояний, которые состоятся 11 или 12 февраля 2025 года.

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К 22 командам, которые определились по итогам этапа лиги Пути Лиги чемпионов, присоединяются 10 победителей 3-го раунда Пути чемпионов.

В 1/16 финала примут участие два украинских клуба: Шахтер Донецк U-19 и Динамо Киев U-19.

Ранее донецкая команда заняла 14-е место по Пути Лиги чемпионов, а киевский клуб успешно прошел Марибор (Словения) и 2 Коррику (Косово) по Пути чемпионов.

Потенциальные соперники для Шахтера Донецк (несеяный статус):

АЗ Алкмаар (Нидерланды), Академия Пушкаша (Венгрия), Хоффенхайм (Германия), Мидтьюлланд (Дания), Бетис (Испания), Локомотива Загреб (Хорватия), Олимпиакос (Греция), Рапид Вена (Австрия), Трабзонспор (Турция)

Потенциальные соперники для Динамо Киев (сеяный статус):

Аталанта (Италия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Манчестер Сити (Англия), Жирона (Испания), Бавария (Германия), Астон Вилла (Англия), Штурм (Австрия)

Клубы, завершившие путь Лиги чемпионов на позициях с 1 по 6, являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими турнир на позициях с 17 по 22.

Победители третьего раунда Пути чемпионов являются сеяными и встретятся с клубами, завершившими лиговую стадию на позициях с 7 по 16.

Клубы из одной страны-ассоциации не могут встретиться друг с другом. Сеяные клубы проведут матчи 1/16 финала дома.

Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Кто для Шахтера и Динамо? Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится 20 декабря в 13:00 на официальном сайте УЕФА

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала

Матчи: 11 или 12 февраля 2025 года

Секция 1

Сеянные команды

Интер (Италия)

Спортинг Лиссабон (Португалия)

РБ Зальцбург (Австрия)

Барселона (Испания)

Штутгарт (Германия)

Реал Мадрид (Испания)

Несеяные команды

Селтик (Шотландия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Ливерпуль (Англия)

Лилль (Франция)

Динамо Загреб (Хорватия)

Монако (Франция)

Секция 2

Сеяные команды

Динамо Киев (Украина)

(Украина) АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Академия Пушкаша (Венгрия)

Хоффенхайм (Германия)

Мидтьюлланд (Дания)

Бетис (Испания)

Локомотива Загреб (Хорватия)

Олимпиакос (Греция)

Рапид Вена (Австрия)

Трабзонспор (Турция)

Несеяные команды

Аталанта (Италия)

Атлетико Мадрид (Испания)

Бенфика (Португалия)

Ювентус (Италия)

Манчестер Сити (Англия)

Жирона (Испания)

Бавария (Германия)

Шахтер (Украина)

(Украина) Астон Вилла (Англия)

Штурм (Австрия)

Корзины посева