Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала
Динамо получило путевку в плей-офф после двух побед над клубом из Косова
Завершились матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.
Донецкий Шахтер и киевское Динамо вышли в 1/16 финала, жеребьевка этой пройдет 20 декабря, а базовые даты матчей – 11–12 февраля.
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В матче 6-го тура основного пути «Шахтер» U-19 уступил Баварии U-19 (0:2).
Команда Алексея Белика вышла в плей-офф, имея в активе 10 очков из 18 (14-е место).
Топ-22 команды пробились в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.
Киевское Динамо получило путевку в плей-офф после двух побед над клубом 2 Коррику из Косова (5:0, 4:1) по Пути чемпионов.
В 1/16 финала вышли 32 команды:
- Интер (18 очков)
- Спортинг, РБ Зальцбург (по 16)
- Барселона (15)
- Штутгарт (13)
- Реал Мадрид, Аталанта (12)
- Атлетико, Бенфика, Ювентус (по 11)
- Ман Сити, Жирона, Бавария, Шахтер (по 10)
- Астон Вилла, Штурм, Селтик (по 9)
- Боруссия Д, Ливерпуль, Лилль, Динамо Загреб, Монако (по 8)
По Пути чемпионов к ним присоединились:
- Динамо, АЗ Алкмаар, Мидтьюлланд, Бетис, Локомотива Загреб, Олимпиакос, Рапид Вена, Трабзонспор
🏆 Юношеская лига УЕФА
Путь чемпионов. 3-й раунд. Ответные матчи, 11 декабря
2 Коррику U-19 (Косово) – Динамо Киев U-19 (Украина) – 1:4 (первый матч – 0:5)
Голы: Шаля, 60 – Пономаренко, 14, 42, Осипенко, 68, Редушко, 80.
Основной этап. 6-й тур, 11 декабря
Шахтер U-19 (Украина) – Бавария U-19 (Германия) – 0:2
Голы: Скотт, 38, Унзельд, 80
⚽️ Результаты 6-го тура
⚽️ Турнирная таблица
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