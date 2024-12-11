Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала

Завершились матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий Шахтер и киевское Динамо вышли в 1/16 финала, жеребьевка этой пройдет 20 декабря, а базовые даты матчей – 11–12 февраля.

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В матче 6-го тура основного пути «Шахтер» U-19 уступил Баварии U-19 (0:2).

Команда Алексея Белика вышла в плей-офф, имея в активе 10 очков из 18 (14-е место).

Топ-22 команды пробились в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.

Киевское Динамо получило путевку в плей-офф после двух побед над клубом 2 Коррику из Косова (5:0, 4:1) по Пути чемпионов.

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В 1/16 финала вышли 32 команды:

Интер (18 очков)

Спортинг, РБ Зальцбург (по 16)

Барселона (15)

Штутгарт (13)

Реал Мадрид, Аталанта (12)

Атлетико, Бенфика, Ювентус (по 11)

Ман Сити, Жирона, Бавария, Шахтер (по 10)

Астон Вилла, Штурм, Селтик (по 9)

Боруссия Д, Ливерпуль, Лилль, Динамо Загреб, Монако (по 8)

По Пути чемпионов к ним присоединились:

Динамо, АЗ Алкмаар, Мидтьюлланд, Бетис, Локомотива Загреб, Олимпиакос, Рапид Вена, Трабзонспор

🏆 Юношеская лига УЕФА

Путь чемпионов. 3-й раунд. Ответные матчи, 11 декабря

2 Коррику U-19 (Косово) – Динамо Киев U-19 (Украина) – 1:4 (первый матч – 0:5)

Голы: Шаля, 60 – Пономаренко, 14, 42, Осипенко, 68, Редушко, 80.

Основной этап. 6-й тур, 11 декабря

Шахтер U-19 (Украина) – Бавария U-19 (Германия) – 0:2

Голы: Скотт, 38, Унзельд, 80

⚽️ Результаты 6-го тура

⚽️ Турнирная таблица