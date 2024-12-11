Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала
Молодежные турниры
11 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:45
2111
1

Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала

Динамо получило путевку в плей-офф после двух побед над клубом из Косова

11 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:45
2111
1
Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала
ФК Динамо

Завершились матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий Шахтер и киевское Динамо вышли в 1/16 финала, жеребьевка этой пройдет 20 декабря, а базовые даты матчей – 11–12 февраля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче 6-го тура основного пути «Шахтер» U-19 уступил Баварии U-19 (0:2).

Команда Алексея Белика вышла в плей-офф, имея в активе 10 очков из 18 (14-е место).

Топ-22 команды пробились в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.

Киевское Динамо получило путевку в плей-офф после двух побед над клубом 2 Коррику из Косова (5:0, 4:1) по Пути чемпионов.

В 1/16 финала вышли 32 команды:

  • Интер (18 очков)
  • Спортинг, РБ Зальцбург (по 16)
  • Барселона (15)
  • Штутгарт (13)
  • Реал Мадрид, Аталанта (12)
  • Атлетико, Бенфика, Ювентус (по 11)
  • Ман Сити, Жирона, Бавария, Шахтер (по 10)
  • Астон Вилла, Штурм, Селтик (по 9)
  • Боруссия Д, Ливерпуль, Лилль, Динамо Загреб, Монако (по 8)

По Пути чемпионов к ним присоединились:

  • Динамо, АЗ Алкмаар, Мидтьюлланд, Бетис, Локомотива Загреб, Олимпиакос, Рапид Вена, Трабзонспор

🏆 Юношеская лига УЕФА

Путь чемпионов. 3-й раунд. Ответные матчи, 11 декабря

2 Коррику U-19 (Косово) – Динамо Киев U-19 (Украина) – 1:4 (первый матч – 0:5)

Голы: Шаля, 60 – Пономаренко, 14, 42, Осипенко, 68, Редушко, 80.

Основной этап. 6-й тур, 11 декабря

Шахтер U-19 (Украина) – Бавария U-19 (Германия) 0:2

Голы: Скотт, 38, Унзельд, 80

⚽️ Результаты 6-го тура

⚽️ Турнирная таблица

По теме:
ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Динамо протестировало поле арены в Испании
Игорь КОСТЮК: «Динамовцы создавали много моментов и выполнили план на игру»
«Игроки Шахтера видят себя в других командах». Эксперт – о матче ЛЧ
Юношеская лига УЕФА Динамо Киев Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Игорь Костюк выбор редакции статистические расклады 2 Коррику Шахтер - Бавария Бавария Бавария U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034
Футбол | 11 декабря 2024, 17:56 12
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034

Официальные решения конгресса ФИФА

Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 11 декабря 2024, 21:11 0
Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 декабря в 22:00 по Киеву

Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Бокс | 11.12.2024, 16:06
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 11.12.2024, 21:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Футбол | 11.12.2024, 08:48
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Хоч молодь радує.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
10.12.2024, 01:25 2
Бокс
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
10.12.2024, 00:14 6
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 45
Футбол
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
10.12.2024, 19:59 9
Футбол
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
10.12.2024, 13:24 8
Бокс
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
10.12.2024, 10:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем