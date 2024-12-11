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Молодежные турниры
11 декабря 2024, 18:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 19:24
1219
1

Динамо U19 разгромило 2 Коррику в ответном матче Юношеской лиги УЕФА

Итоговый результат 9:1 в пользу украинской команды

11 декабря 2024, 18:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 19:24
1219
1
Динамо U19 разгромило 2 Коррику в ответном матче Юношеской лиги УЕФА
ФК Динамо Киев

11 декабря «Динамо» U19 провело матч на выезде против «2 Коррика» из Косова.

В первом тайме динамовцы дважды забили в ворота косоваров. Дублем отметился Матвей Пономаренко.

Во втором тайме гости один гол отыграли, но дальше снова пропустили дважды.

Кирилл Осипенко и Богдан Редушко забили третий и четвертый голы в ворота «2 »Коррика»

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 11 декабря

«2 Коррику» U19 (Косово) – «Динамо» U19 – 1:4

Результат первой встречи: 0:5

Голы: Шала, 60, – Пономаренко, 14, 42, Осипенко, 68, Редушко, 82

2 Коррику: Бугуевци, Гаши, Абдулаху Н., Хаволи, Сюля, Бериша, Шала, Жуби, Ахмети, Мифтари, Македончи

Динамо: Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Ищенко, Саленко, Осипенко, Кремчанин, Андрейко, Пономаренко

Видео голов и обзор матчей

Гол Пономаренка на 14-й минуте

Гол Пономаренка на 42-й минуте

Гол Осипенка на 68-й минуте

Гол Редушка на 82-й минуте

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Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА видео голов и обзор Матвей Пономаренко 2 Коррику Кирилл Осипенко Богдан Редушко Динамо Киев
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Андрій Заліщук
Чудово, видно з яким бажанням грає молодняк, чого немає у головної команди
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