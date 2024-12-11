Динамо U19 разгромило 2 Коррику в ответном матче Юношеской лиги УЕФА
Итоговый результат 9:1 в пользу украинской команды
11 декабря «Динамо» U19 провело матч на выезде против «2 Коррика» из Косова.
В первом тайме динамовцы дважды забили в ворота косоваров. Дублем отметился Матвей Пономаренко.
Во втором тайме гости один гол отыграли, но дальше снова пропустили дважды.
Кирилл Осипенко и Богдан Редушко забили третий и четвертый голы в ворота «2 »Коррика»
Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 11 декабря
«2 Коррику» U19 (Косово) – «Динамо» U19 – 1:4
Результат первой встречи: 0:5
Голы: Шала, 60, – Пономаренко, 14, 42, Осипенко, 68, Редушко, 82
2 Коррику: Бугуевци, Гаши, Абдулаху Н., Хаволи, Сюля, Бериша, Шала, Жуби, Ахмети, Мифтари, Македончи
Динамо: Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Ищенко, Саленко, Осипенко, Кремчанин, Андрейко, Пономаренко
Видео голов и обзор матчей
Гол Пономаренка на 14-й минуте
Гол Пономаренка на 42-й минуте
Гол Осипенка на 68-й минуте
Гол Редушка на 82-й минуте
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