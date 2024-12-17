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17 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:40
293
0

Определен последний участник. Кто сыграет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Ранее донецкий Шахтер и киевское Динамо вышли в 1/16 финала

17 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:40
293
0
Определен последний участник. Кто сыграет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
УЕФА

17 декабря состоялся заключительный матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.

Бельгийский Генк по пенальти уступил венгерскому клубу Академия Пушкаша (0:1 в первой игре, ответный матч – 2:1, пен. 5:6)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее донецкий Шахтер и киевское Динамо вышли в 1/16 финала.

Жеребьевка этой стадии пройдет 20 декабря, а базовые даты матчей – 11–12 февраля.

Топ-22 команды из Основного пути пробились в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.

Клубы, занявшие 1–6 места, сыграют против команд на позициях 17–22. Клубы с 7–16 местами в Основном пути будут играть против команд, вышедших в плей-офф из Пути чемпионов.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Путь чемпионов. Итоги 3-го раунда

В 1/16 финала вышли 32 клуба:

22 команды по Основному пути

  • Интер (18 очков)
  • Спортинг, РБ Зальцбург (по 16)
  • Барселона (15)
  • Штутгарт (13)
  • Реал Мадрид, Аталанта (12)
  • Атлетико, Бенфика, Ювентус (по 11)
  • Ман Сити, Жирона, Бавария, Шахтер (по 10)
  • Астон Вилла, Штурм, Селтик (по 9)
  • Боруссия Д, Ливерпуль, Лилль, Динамо Загреб, Монако (по 8)

10 команд по Пути чемпионов

  • Динамо Киев, АЗ Алкмаар,Академия Пушкаша, Хоффенхайм, Мидтьюлланд
  • Бетис, Локомотива Загреб, Олимпиакос, Рапид Вена, Трабзонспор,

Состав корзин для жеребьевки 1/16 финала

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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