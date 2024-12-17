Определен последний участник. Кто сыграет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

17 декабря состоялся заключительный матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.

Бельгийский Генк по пенальти уступил венгерскому клубу Академия Пушкаша (0:1 в первой игре, ответный матч – 2:1, пен. 5:6)

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Ранее донецкий Шахтер и киевское Динамо вышли в 1/16 финала.

Жеребьевка этой стадии пройдет 20 декабря, а базовые даты матчей – 11–12 февраля.

Топ-22 команды из Основного пути пробились в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.

Клубы, занявшие 1–6 места, сыграют против команд на позициях 17–22. Клубы с 7–16 местами в Основном пути будут играть против команд, вышедших в плей-офф из Пути чемпионов.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Путь чемпионов. Итоги 3-го раунда

В 1/16 финала вышли 32 клуба:

22 команды по Основному пути

Интер (18 очков)

Спортинг, РБ Зальцбург (по 16)

Барселона (15)

Штутгарт (13)

Реал Мадрид, Аталанта (12)

Атлетико, Бенфика, Ювентус (по 11)

Ман Сити, Жирона, Бавария, Шахтер (по 10)

Астон Вилла, Штурм, Селтик (по 9)

Боруссия Д, Ливерпуль, Лилль, Динамо Загреб, Монако (по 8)

10 команд по Пути чемпионов

Динамо Киев, АЗ Алкмаар,Академия Пушкаша, Хоффенхайм, Мидтьюлланд

Бетис, Локомотива Загреб, Олимпиакос, Рапид Вена, Трабзонспор,

Состав корзин для жеребьевки 1/16 финала