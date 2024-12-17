Определен последний участник. Кто сыграет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Ранее донецкий Шахтер и киевское Динамо вышли в 1/16 финала
17 декабря состоялся заключительный матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.
Бельгийский Генк по пенальти уступил венгерскому клубу Академия Пушкаша (0:1 в первой игре, ответный матч – 2:1, пен. 5:6)
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Ранее донецкий Шахтер и киевское Динамо вышли в 1/16 финала.
Жеребьевка этой стадии пройдет 20 декабря, а базовые даты матчей – 11–12 февраля.
Топ-22 команды из Основного пути пробились в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.
Клубы, занявшие 1–6 места, сыграют против команд на позициях 17–22. Клубы с 7–16 местами в Основном пути будут играть против команд, вышедших в плей-офф из Пути чемпионов.
Юношеская лига УЕФА 2024/25
Путь чемпионов. Итоги 3-го раунда
В 1/16 финала вышли 32 клуба:
22 команды по Основному пути
- Интер (18 очков)
- Спортинг, РБ Зальцбург (по 16)
- Барселона (15)
- Штутгарт (13)
- Реал Мадрид, Аталанта (12)
- Атлетико, Бенфика, Ювентус (по 11)
- Ман Сити, Жирона, Бавария, Шахтер (по 10)
- Астон Вилла, Штурм, Селтик (по 9)
- Боруссия Д, Ливерпуль, Лилль, Динамо Загреб, Монако (по 8)
10 команд по Пути чемпионов
- Динамо Киев, АЗ Алкмаар,Академия Пушкаша, Хоффенхайм, Мидтьюлланд
- Бетис, Локомотива Загреб, Олимпиакос, Рапид Вена, Трабзонспор,
Состав корзин для жеребьевки 1/16 финала
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