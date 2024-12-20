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Англия
20 декабря 2024, 22:30 |
2653
3

Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг

Все зависит от деталей, прописанных в контракте украинца

20 декабря 2024, 22:30 |
2653
3
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» может потребовать от украинского вингера Михаила Мудрика заплатить штраф за то, что футболиста подловили на допинге, что приведет к серьезным финансовым проблемам для «синих».

Финансовый эксперт Киран Магуайр считает, что все будет зависеть от условий контракта украинца, приведя в пример случай с допингом у румынского форварда Адриана Муту, с которого «Челси» через суд взыскал солидную компенсацию.

«Есть своего рода прецедент, когда «Челси» подписал Адриана Муту около 20 лет назад, и он в кокой-то момент не прошел тест на допинг, но они попытались вернуть деньги, и суд присудил им 14 миллионов фунтов стерлингов за счет самого игрока».

«Есть много нерешенных вопросов. Если игрока признают виновным, а в контракте будет то, что мы иногда называем пунктом «плохой воли», который гласит, что если вы ведете себя непрофессионально, то это может быть грубым проступком, и поэтому при таких обстоятельствах клуб имеет право разорвать контракт, а затем потребовать в какой-либо форме возмещения ущерба. Если в контракте есть пункт о грубом нарушении правил поведения, и это считается частью правонарушения, связанного с допингом, то клуб рассмотрит все эти условия, прописанные мелким шрифтом и определит, какие у него есть варианты».

«Один из вариантов – отстранить игрока, другой – расторгнуть контракт, и при каких именно обстоятельствах они будут иметь право на какую-либо компенсацию от самого игрока? Речь об огромных инвестициях, и он подписал очень длительный контракт. В то время, я думаю, было много наблюдателей, которые говорили, что это действительно может сработать для клуба, если игрок продолжит совершенствоваться, а у них появится растущий ценный актив, и они будут закреплены за ним на долгие годы. Недостаток и риск заключаются в том, что вы также заперты в себе, если что-то пойдет не так, поэтому все сводится к получению соответствующей юридической консультации, и я уверен, что «Челси» пойдет по этому пути, если произойдет худшее», – заявил Магуайр.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать в суд на УАФ, потребовав компенсацию по допинговому делу Мудрика.

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Михаил Мудрик Челси допинг штрафы расторжение контракта
Алексей Сливченко Источник: talkSPORT
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Комментарии 3
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avk2307
Хлопці,
всю цю новину можна було загуглити сьогодні зранку.
Ще раз повторю що писав раніше:
Винуватець №1 Мудрик
Винуватець №2-3 УКраїна-Шахтар
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