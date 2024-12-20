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Англия
20 декабря 2024, 15:42 | Обновлено 20 декабря 2024, 16:19
10379
44

Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику

Допинговый скандал с украинским хавбеком набирает обороты

20 декабря 2024, 15:42 | Обновлено 20 декабря 2024, 16:19
10379
44
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику

Спортивный юрист Кэтрин Форшоу заявила, что лондонский «Челси» вполне может подать иск против Украинской ассоциации футбола по допинговому делу вингера Михаила Мудрика:

«Для «Челси» открыты пути. Если будут санкции, 8-летний контракт Мудрика может стать проблемой. В зависимости от условий трудового договора «Челси» может рассмотреть возможность расторжения контракта. Они, безусловно, будут оценивать затраты, связанные с его отсутствием в игре, если это будет 4 года. Это значительный период.

И если Мудрику будут предъявлены обвинения и дисквалификация, я думаю, что «Челси» может попытаться подать иск против Украинской ассоциации футбола. Это зависит от того, где была допущена ошибка. Но это произошло вне юрисдикции «Челси».

Иногда в таких случаях могут быть замешаны сотрудники спортсменов. Возможно, кто-то поставлял вещество, поэтому могут быть последствия для других организаций или лиц, которых «Челси» может попытаться привлечь к ответственности.

Я предполагаю, если Мудрику будет угрожать двухлетняя дисквалификация, «Челси» захочет расторгнуть его контракт. Не могу представить, что «Челси» просто будет сидеть сложа руки.

Относительно получения компенсации от «Шахтера» мы видели несколько случаев, которые демонстрируют прецедент для этого. «Барнсли» пришлось заплатить «Халл Сити» после того, как они не раскрыли медицинскую информацию во время трансфера Ангуса Макдональда.

Я уверена, что «Челси» проконсультируется со своими собственными юридическими консультантами и рассмотрит эти варианты, хотя бы по осторожности, в ближайшем будущем, если они этого еще не сделали», – цитирует Форшоу GiveMeSport.

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допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига наций Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола судебный иск
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 44
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serhiy
Через тупого качка і хитро зробленого Шахтаря ,УАФ тепер ще й проблеми буде мати. Далі сєпари Україну обсирають ! Нехай кротам назад його віддадуть і кроти виплачують Челсі всі гроші за контракт !
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+5
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Remark
Головне - це 10-точку Мудрику залиште!
Пацан до успіху йшов.
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+4
LexХХХ
Шахтарчик можуть примусити платити компенсацію Челсі?🥺
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+2
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Serhii P.
Мудрика потрібно дисваліфікувати пожиттєво - за тупість та ідіотизм. 
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+1
avk2307
Как я понимаю Челси готовится сбить денег с кого то  и отмазать своих врачей и персонал такими публикациями(хотя ссылки на оригинал нет  от спорт.юа)
Я бы на месте Мудрика точно подумал и "вспомнил" как в дорогу ему врачи Челси или персонал дали таблетку или пирожок. Или хотя бы говорил, что может и ел что то перед отъездом в сборную.
Иначе виновники:
№1 - сам Мудрик
№2 персонал зборной
№3 Шахтер 
и по всем этим трем пунктам Челси будет работать.
А то, что в контракте у Мудрика есть пункт, что его могут отстранить уже доказано, скорее всего есть пункт и о расторжении контракта с компенсацией для Челси.
И это грустно...
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+1
Умник
Помните спорт.юа коммент я писал о важности какое у тебя реноме продавца.
Так вот любые покупатели будут всегда перепроверять и помнить хороший это продавец или плохой перед покупкой.
Это я к тому, что продать надо Судакова хотя бы за 20 млн.
Ибо будет как с Коваленко
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+1
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Fitness.sports
Если дело так повернётся, то м Михаил полностью может забыть про дорогу в сборную.
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Андрій Шевченко
Пудрик гнида
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Tea with milk
 Челси против Шевы? Круть.
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+1
Harun Bakircioğlu
Может подать, а может не подать. Новости со словом "может" в названии просто фантазия на тему.
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0
easterly
Летимо на тазіку, дай газіку, братикуЛупить бас, шашлик і півасік на базі чекає насМи на тазіку, братику, лупить басШо тут думать? Треба брать - живемо лиш раз
Літо-літо-літечко, де ти, моя квіточко?Такий як треба, на межі кружу, тушу на куражіЛечу зараз до тебе швиденько через АТБДавно хотів тобі сказать "Мала, тобі шось взять?"
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0
turist86
https://www.youtube.com/watch?v=-wHKD2ZOmuk           Не виноватая я, он сам пришел
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0
FootFoodBol
Печально, если дисквалифицируют , то в Рашке примут и зенит и Спартак). И подруга у него вроде от туда же , будет мегазвездой околофутбольной страны)
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-1
Олег Мандрівник
При чём тут УАФ? Допинг нашли когда он был в Челси. Тут даже заштатный юрист порвет их с таким вкидом
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-1
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Дыряво с пердя🤣
Главный подозреваемый и виновник☝️ шляпарен очка🕵️
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-3
Dimaryz81
Почему сенсационный? Им игрок обошелся в тьму денег. А по вине другой организации он больше не ликвид для Челси. Я не понимаю почему наш УАФ не хочет провести расследование, и узнать кто реально так подставил Мишу???
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-3
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Ukraine
Може наш славнозвісний тренер збірної зробив всім гравсям "подарунок", піднімаючи їх можливості для виправдання власного провалу пред важливими матчам ЗУ
І буде як в ДК, а що ми... це лікарі
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-4
Дыряво с пердя🤣
Всем уже ясно☝️ крысёныш шляпарен очко из дыр очки👉👌 допинга подсыпал
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-4
Показать Скрыть 2 ответа
zelc006
Отих абрамовичей треба на місце поставити. Херасі їм на воротник!
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-5
P. Diddy
Шевченко и Ребров заплатят
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-5
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