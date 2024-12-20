Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Допинговый скандал с украинским хавбеком набирает обороты
Спортивный юрист Кэтрин Форшоу заявила, что лондонский «Челси» вполне может подать иск против Украинской ассоциации футбола по допинговому делу вингера Михаила Мудрика:
«Для «Челси» открыты пути. Если будут санкции, 8-летний контракт Мудрика может стать проблемой. В зависимости от условий трудового договора «Челси» может рассмотреть возможность расторжения контракта. Они, безусловно, будут оценивать затраты, связанные с его отсутствием в игре, если это будет 4 года. Это значительный период.
И если Мудрику будут предъявлены обвинения и дисквалификация, я думаю, что «Челси» может попытаться подать иск против Украинской ассоциации футбола. Это зависит от того, где была допущена ошибка. Но это произошло вне юрисдикции «Челси».
Иногда в таких случаях могут быть замешаны сотрудники спортсменов. Возможно, кто-то поставлял вещество, поэтому могут быть последствия для других организаций или лиц, которых «Челси» может попытаться привлечь к ответственности.
Я предполагаю, если Мудрику будет угрожать двухлетняя дисквалификация, «Челси» захочет расторгнуть его контракт. Не могу представить, что «Челси» просто будет сидеть сложа руки.
Относительно получения компенсации от «Шахтера» мы видели несколько случаев, которые демонстрируют прецедент для этого. «Барнсли» пришлось заплатить «Халл Сити» после того, как они не раскрыли медицинскую информацию во время трансфера Ангуса Макдональда.
Я уверена, что «Челси» проконсультируется со своими собственными юридическими консультантами и рассмотрит эти варианты, хотя бы по осторожности, в ближайшем будущем, если они этого еще не сделали», – цитирует Форшоу GiveMeSport.
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Пацан до успіху йшов.
Я бы на месте Мудрика точно подумал и "вспомнил" как в дорогу ему врачи Челси или персонал дали таблетку или пирожок. Или хотя бы говорил, что может и ел что то перед отъездом в сборную.
Иначе виновники:
№1 - сам Мудрик
№2 персонал зборной
№3 Шахтер
и по всем этим трем пунктам Челси будет работать.
А то, что в контракте у Мудрика есть пункт, что его могут отстранить уже доказано, скорее всего есть пункт и о расторжении контракта с компенсацией для Челси.
И это грустно...
Так вот любые покупатели будут всегда перепроверять и помнить хороший это продавец или плохой перед покупкой.
Это я к тому, что продать надо Судакова хотя бы за 20 млн.
Ибо будет как с Коваленко
Літо-літо-літечко, де ти, моя квіточко?Такий як треба, на межі кружу, тушу на куражіЛечу зараз до тебе швиденько через АТБДавно хотів тобі сказать "Мала, тобі шось взять?"
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