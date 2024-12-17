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Англия
17 декабря 2024, 23:47 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:57
1769
2

Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали

Илья Скоропашкин считает, что ответственность несет только футболист

17 декабря 2024, 23:47 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:57
1769
2
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Проба на допинг-тест у футболиста была взята в октябре после одного из матчей сборной Украины.

Может ли допинговое дело Мудрика повлиять на последние результаты матчей сборной Украины? Спортивный адвокат Илья Скоропашкин ответил на этот вопрос эксклюзивно для Sport.ua:

«В случае допинговых нарушений ответственность обычно несет индивидуально спортсмен. Просмотр результатов футбольного матча или применение санкций по всей команде – не помню такого. Если речь идет об индивидуальном нарушении, последствия относятся именно к игроку и не влияют на общий результат команды. Естественно, если нет доказанного системного нарушения со стороны федерации либо команды. Поэтому пересчет результатов матчей сборной, проводившихся в октябре, невозможен.

Могут ли быть санкции в УАФ или футбольный клуб «Челси»? Санкции против национальной спортивной федерации или в клуб спортсмена возможны, опять-таки, только в случае, если будет доказано, что эти организации привели к допинговым нарушениям. Если речь идет об единичном случае, санкции обычно применяются только к спортсмену.

Что касается теста на полиграф, то это была процедура, на которую Михаил Мудрик пошел добровольно. Тест на полиграфе не относится к официальным процедурам, предусмотренным антидопинговыми правилами. Заключение полиграфолога не является доказательством отсутствия вины спортсмена, но он может использоваться в совокупности с другими доказательствами по инициативе самого атлета.

Может ли сложившаяся ситуация повлиять на трудовые относить между Мудриком и Челси? Это зависит от пунктов контракта между футболистом и британским клубом. Обычно профессиональные контракты с футболистами содержат положения о нарушениях дисциплины и антидопинговых правил. Каждая ситуация уникальна и зависит от конкретных условий контракта, юрисдикции, применяемых регламентов и национального законодательства».

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Олег Мандрівник
В командных видах спорта наказывают за допиннг конкретно спортсмена, а не всю команду
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